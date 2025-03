Mercedes Moné: «Gracias infinitas a AEW, lo mejor está por venir»

Ha pasado un año desde que Mercedes Moné debutara en AEW durante el especial Dynamite: Big Business y la triple campeona -ostenta el Campeonato TBS, el Campeonato NJPW STRONG y el Campeonato Británico Indiscutible RevPro- comparte cómo se siente en su newsletter, Mone Mag.

«¿Pueden creerlo? Ha pasado un año desde que emprendí este increíble viaje con AEW. El tiempo realmente vuela, y puedo decir con confianza que este ha sido uno de los años más transformadores de mi carrera. AEW ha reavivado mi fuego, mi pasión y mi profundo amor por este deporte. Ha sido un faro de esperanza para mí, y estoy infinitamente agradecida con AEW y Tony Khan por esta oportunidad.

Tengo el privilegio de compartir el ring con las mejores mujeres del mundo: competidoras fuertes y feroces que me empujan a elevar mi nivel día tras día. Y no olvidemos a los hombres; su determinación implacable me inspira a esforzarme por alcanzar una grandeza sin comparación.

A mis fieles fanáticos que han estado conmigo en este viaje, ¡gracias por su apoyo inquebrantable! Y a esos nuevos seguidores que están listos para subirse al tren de Moné, ¡bienvenidos a bordo! La lucha libre es todo para mí, y me siento honrada de ser parte de un equipo tan extraordinario como AEW.

En el pasado, me dijeron que el cielo era mi límite. Pues bien, rompí ese techo y ahora soy dueña de cada ring de lucha en el que piso. Este viaje está lejos de terminar; estoy comprometida a dejar una huella imborrable en la historia de la lucha libre. El tren no se detendrá aquí, y les prometo que lo mejor está por venir.»