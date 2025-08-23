Mercedes Moné explica su amor por Beast Mortos

La luchadora y el luchador de AEW Mercedes Moné y The Beast Mortos son pareja desde no hace mucho tiempo. No tardó demasiado en saberse y desde entonces los dos han sido muy abiertos mostrando su relación al público.

► Mercedes Moné y The Beast Mortos

Por ejemplo, la «CEO» habla de ella en una reciente entrevista con Scott Fishman de TV Insider, explicando en tono de broma su amor por el de Torreon, Coahuila:

“Primero que nada, esa máscara que él tiene es realmente, realmente sexy. Segundo, él es abogado, así que puedo demandarte en cualquier momento que quiera. Tercero, es increíble tener a alguien que entienda lo que haces. La lucha libre es extremadamente, extremadamente dura, y nadie lo entiende excepto los luchadores. Tener a alguien que la ame y la comprenda tanto como yo… es la mejor sensación tener una pareja así.”

