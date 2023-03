Mercedes Moné explica la verdad de su salida de WWE

Sasha Banks se convirtió en agente libre en la víspera de Año Nuevo, y se despidió de todo el Universo WWE, luego de lo cual, hizo su esperado debut en NJPW, donde confrontó a la Campeona IWGP Kairi, a quien eventualmente destronaría en febrero pasado en Battle at the Valley.

► Mercedes Moné siempre quiso luchar en Japón

Mercedes Mone se hizo un nombre en la WWE como Sasha Banks, convirtiéndose en una de las Sueprestrellas más relevantes de la compañía; sin embargo, junto con Naomi, abandonó abruptamente la compañía después de tener un desacuerdo en mayo del año pasado. A eso siguió una suspensión y luego expiró su contrato.

Durante una aparición reciente en Planet Comicon en Kansas City, Mercedes Mone comenzó dejando en claro que nadie conoce la verdadera historia sobre su salida de la WWE, básicamente porque ella ha decidido no hablar al respecto durante todo este tiempo.

“En primer lugar, nadie conoce la historia. No conoces la historia, pero estás leyendo lo que quieras leer y crees lo que quieras creer. Nadie sabe la historia porque no he dicho nada, y no voy a decir nada porque soy una Jefa con clase. La CEO, pero una cosa, depende de ellos”.

“Depende de Dakota Kai. Depende de todos los demás volver. Eso es genial para ellos. Eso es genial. Ese es su sueño, pero fui tras el mío, que era ir a Japón. Tienes que seguir tu corazón y seguir tu alma y seguir tus sueños, y este siempre fue un sueño mío que nunca pude lograr”.

“A medida que voy creciendo en mi carrera, he estado en la WWE durante casi diez años. Tuve que tener un cambio. Tenía que sentir algo diferente en mi corazón y en mi alma. Tenía que ir tras un sueño completamente nuevo y un capítulo completamente nuevo y un destino completamente nuevo para mí, y esto es lo que quería para mí, y esto es lo que quería que sucediera para mí, eso es todo. Esto es a lo que voy. Este es mi sueño.”

No sabemos cuánto tiempo estará Mercedes Mone en NJPW, aunque por el momento tendrá que continuar sus obligaciones, puesto que es la Campeona. Solo el tiempo dirá si su camino regresa a la WWE, pero nada parece estar descartado en este punto.