Mercedes Moné: «Esta es Kamille. Y es solo…»

La Campeona TBS de AEW y Campeona de NJPW STRONG, «The CEO» Mercedes Moné tiene una nueva aliada: Kamille. El 24 de julio, Dynamite presentó un combate entre Britt Baker e Hikaru Shida, quienes tienen una interesante historia desde hace unos cuantos años, del que la «DMD» salió victoriosa para seguir tomando fuerza tras su regreso 10 meses después así como de cara a su lucha con Moné en All In. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para celebrar ya que enseguida fue atacada por la ex Campeona Mundial de la NWA.

«The CEO» & TBS Champion Mercedes Moné has an answer for Dr. Britt Baker, D.M.D! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@RealBrittBaker | @MercedesVarnado pic.twitter.com/vTrHj67wDh — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024

► Mercedes Moné presenta a Kamille

Fue un movimiento tan sorprendente como prometedor el de la doble campeona el presentar a “The Brickhouse” como, aparentemente, no tanto su amiga como sí su guardaespaldas. Pero cualquier duda que se pueda tener respecto a esta nueva asociación se va a ir resolviendo poco a poco, empezando por el episodio de Dynamite del 31 de julio. Así lo adelantó Mercedes tanto en una entrevista tras bastidores para las redes sociales de la casa Élite como en un video en Instagram Live que publicó también después de lo ocurrido.

«¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Déjame decirte quién y por qué. Mírala. Esta es Kamille. Si quieres saber más sobre quién es, necesitas sintonizar AEW Dynamite la próxima semana«.

«¿Sabes lo que el dinero puede comprar? Una chica mala. Eso es lo que el dinero puede comprar [risas]. Oh, dios mío. Esa es solo la primera parte de mi plan para tomar el control de AEW. ¿Y ahora qué?».

Mercedes Moné live with Kamille: «You know what money can buy? A bad b*tch!

And that’s just part one of my plan of taking over AEW.» 👀👀#AEWDynamite pic.twitter.com/PfILRiKcgJ — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) July 25, 2024

Esperaremos a ver qué sucede con estas dos luchadoras a continuación así como con el combate titular de Londres del 25 de agosto. ¿Britt Baker logrará destronar a Mercedes Moné? ¿Qué opinas del debut de Kamille en AEW?