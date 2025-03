Mercedes Moné: «Espero volver a The Mandalorian»

The Mandalorian, la serie más exitosa del universo Star Wars, ha contado en varios episodios, tanto en la primera como en la tercera temporada, con Mercedes Moné dando vida a Koska Reeves, miembro de Nite Owls, una banda de guerreras mandalorianas lideradas por Bo-Katan, que luego se convirtieron en parte de la resistencia de Mandalore. Es el papel más grande de la luchadora hasta ahora.

► Nada se sabe todavía

Pero nada se sabe todavía de si va a regresar al universo galáctico cuya última ficción episódica es Star Wars: Skeleton Crew. Ella misma lo dice así en una reciente entrevista con Katee Sackhoff cuando le preguntan sobre la posibilidad de hacerlo. La verdad es que ni siquiera está claro que The Mandalorian vaya a tener una cuarta temporada. Se ha dicho que la están escribiendo pero también que no sucederá.

«Me encantaría volver si se me diera la oportunidad, pero hasta ahora no ha habido conversaciones porque la magia de Disney, tienes que mantener todo súper [en secreto]. No sé qué están planeando con The Mandalorian, pero definitivamente espero volver algún día.»

¿Le ven potencial a Koska Reeves para seguir en Star Wars?

Después de ser vista en la serie, Moné estrenó en 2023 la película El colectivo. Desde entonces, nada nuevo en su carrera como actriz. Pero si quieres saber más sobre este último estreno, echa un vistazo a la sinopsis y al tráiler:

Cuando se le asigna la tarea de encontrar a un peligroso grupo de traficantes de personas como parte de su primera asignación, un joven recluta de una organización de asesinos se rebela.