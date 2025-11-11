Mercedes Moné encabeza el PWI 250 | Stephanie Vaquer es la quinta

Pro Wrestling Illustrated presentó su polémica lista anual PWI Women’s 250 2025, el ránking que reconoce a las mejores luchadoras del mundo. Este listado, que se ha convertido en un referente dentro de la industria, evalúa desempeño, logros, impacto mediático y consistencia en el ring durante el último año.

La número uno de esta edición es Mercedes Moné, quien reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la lucha libre moderna. Su paso por AEW y su conquista de múltiples títulos internacionales la consolidan como la gran dominadora de 2025.

En el último año, la “CEO” ha levantado cinturones en Estados Unidos, México, Japón y Europa, incluyendo el Campeonato CMLL y títulos de múltiples promotoras independientes.

► Mercedes Moné ha sido importante en AEW

El impacto de Moné se sintió más allá de los cuadriláteros. Su presencia constante en los eventos principales de AEW y en funciones conjuntas con NJPW la convirtieron en una de las luchadoras más mediáticas del planeta. Su éxito marca un punto de referencia para la división femenina a nivel global.

► Tony Storm, Saya Kamitani, Tiffany Stratton y Stephanie Vaque entre las mejores

El segundo lugar lo ocupa Toni Storm, quien continúa reinventándose con un personaje extravagante que la ha posicionado como una de las favoritas del público. En el tercer puesto figura Saya Kamitani, una de las estrellas más destacadas de la escena japonesa, mientras que Tiffany Stratton asciende con fuerza desde WWE tras su exitoso reinado como campeona mundial.

La chilena Stephanie Vaquer se coloca en el quinto sitio, consolidando su presencia internacional luego de un año de actividad constante en NJPW, CMLL y AEW. Su desempeño la confirma como una de las mejores representantes latinoamericanas en la actualidad.

Top 10 del PWI Women’s 250 2025

El listado de este año refleja la enorme diversidad y competitividad del panorama femenino actual.

Las principales empresas —AEW, WWE, NJPW y la escena independiente— aportaron nombres que continúan marcando la lucha libre internacional.