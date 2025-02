Mercedes Moné: «El retiro me da miedo, pero…»

Hoy, Mercedes Moné es la Campeona TBS de AEW, la Campeona NJPW STRONG y la Campeona Británica Indiscutible RevPro. Es difícil razonar en contra de que está en el mejor momento de su carrera. Sin duda es así si no tenemos en cuenta la WWE.

► La vida se nota

Por eso puede resultar sorprendente que esté hablando de retiro, de reducir el ritmo más pronto que tarde, de seguir otros caminso en la lucha libre… Pero de todo ello comenta «The CEO» en una reciente entrevista con Katee Sackhof:

«Eso me asusta, no quiero pensar en la palabra retiro, pero sí pienso en reducir el ritmo porque he estado haciéndolo durante tanto tiempo. Las molestias y dolores empiezan a acumularse y empiezan a surgir diferentes sueños. La vida empieza a notarse y tengo tantos más sueños que quiero ir a perseguir, alcanzar y lograr mientras aún pueda, siendo joven, sintiéndome bien y teniendo mi cuerpo bien. No quiero poner un plazo de cuándo exactamente llegaré a reducir el ritmo, pero sé que más temprano que tarde, definitivamente quiero tomar más tiempo para perseguir otras cosas y realmente pensar en qué voy a hacer cuando termine con la lucha.

«¿Qué me va a traer más alegría, cuál es mi pasión? Y aún amo tanto este negocio, así que siempre quiero ser parte de él, ya sea siendo productora o entrenadora o simplemente siempre involucrada en eso. Realmente disfruto el proceso de crear y formar combates y creo que soy muy buena en eso, especialmente para las mujeres. Siento que cuando termine con la lucha, ese es un aspecto o camino en el que quiero entrar. Ahora mismo, estoy en este viaje de hacer que la lucha femenina sea global.»