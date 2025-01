Mercedes Moné, el regalo de año nuevo para RevPro

Wrestle Dynasty supuso una auténtica celebración del panorama de puertas abiertas que define a la mayor parte de la industria actual. El evento se vendió oficialmente como un esfuerzo colaborativo entre NJPW, AEW, Stardom, el CMLL y ROH, pero la promotora más beneficiada no acabó por ser ninguna de estas.

Si bien no se anunció de manera formal a modo de participante, RevPro tuvo cabida en Wrestle Dynasty, cuando Mina Shirakawa puso sobre la mesa el Campeonato Británico Femenil Indiscutible ante Mercedes Moné, al tiempo que la gladiadora de AEW hacía lo propio con el Campeonato NJPW Strong, en un combate «Winner Takes All». Primera vez que la correa de RevPro tuvo exposición fuera de los límites de la promotora inglesa, haciéndolo bajo los focos de uno de los grandes eventos del 2025.

Y su estreno se saldó con un cambio titular. Moné puso fin a un discreto reinado de Shirakawa, campeona desde el pasado agosto, sumando nuevo oro a su palmarés, primero de ámbito europeo. Junto al Campeonato NJPW Strong y el Campeonato TBS, «The CEO» es hoy monarca al cubo.

► El ilusionante 2025 de RevPro

Poco después de Wrestle Dynasty, Fightful publicó un reporte sobre las reacciones en la escena británica hacia la coronación de Mercedes Moné. Y no era necesario que el medio estadounidense recurriera a presuntas fuentes al otro lado del Atlántico. Evidentemente, RevPro está exultante.

Nunca antes la casa que comanda Andy Quildan había tenido a una campeona tan mediática. Considerando la alianza que guardan RevPro y AEW, Moné constituía la mejor opción posible para impulsar a la primera, por delante de cualquier otra gladiadora «All Elite». Y no deja de lucir curioso que Moné se haya coronado monarca de una empresa en la que todavía tiene pendiente debutar. Algo factible gracias al, me reitero, panorama actual de puertas abiertas.

Moné ya ha confirmado su predisposición a defender el Campeonato Británico Indiscutible RevPro en el archipiélago europeo, sugiriéndose que Dani Luna podría ejercer como primera retadora. Pero la presencia de Moné allí también podría propiciar su implicación en otros escenarios. Mientras sus estrellas cumplan con sus compromisos contractuales, AEW no suele restringir la libre circulación de estas por el circuito alternativo, y recordemos, la casa Élite escenificó un «crossover» junto a PROGRESS en 2023. O por qué no esperar el debut de Moné en EVE, promotora muy vinculada a Will Ospreay, donde «The Aerial Assassin» ejerce de productor (y comentarista ocasional).

Enorme noticia, en definitiva, para el british wrestling, tras un 2024 de completo repunte, y en concreto para RevPro, promotora que recuperó su vitola de mejor indie del panorama y ahora en 2025 quiere expandir el alcance de su producto. Tener a la luchadora probablemente más famosa del mundo como campeona parece un buen primer paso.

This is my moment, I waited all my life#globalCEO pic.twitter.com/Z021PIbexQ — Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) January 7, 2025