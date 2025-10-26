Tener 12 oros en posesión al mismo tiempo implica que tal vez no des abasto para tanta defensa. Aunque de momento Mercedes Moné lo lleva bastante bien, considerando, por ejemplo, que el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro no lo defiende desde el pasado agosto.

Tampoco puede decirse que el Campeonato Mundial Femenil del CMLL lo ponga en liza de manera muy frecuente; sólo dos veces desde que lo conquistara cuatro meses atrás. La defensa más reciente fue contra Persephone, durante el Viernes Espectacular de la semana pasada, y allí, se detonó su próximo compromiso, que, no obstante, le llegará muy pronto.

Aquella noche, Olympia salió a encarar a Moné, y esta le dijo que le daría una oportunidad titular, pero en suelo estadounidense. Ayer, la mexicana hizo su debut en AEW, venciendo a Taya Valkyrie, y posteriormente, entre bastidores, retó de manera oficial a Moné, con la casa Élite confirmando el duelo para la siguiente edición de Collision, que se grabará el miércoles 29 desde la Bert Ogden Arena de Edinburg (Texas, EEUU), en pos de emitirse el sábado 1 de noviembre vía TNT.

► Resultados AEW Collision

He aquí todo lo que dio de sí el capítulo de AEW Collision emitido anoche.