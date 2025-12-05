Mercedes Moné defenderá el título femenil de RevPro en Uprising

Quien mucho abarca poco aprieta, suele decirse. Y desde cierta perspectiva, portar al mismo tiempo 12 títulos propicia una escasez de defensas, ante la imposibilidad material de ser regular en cada escenario adscrito a cada presea. Así, en 334 días como Campeona Británica Indiscutible RevPro, Mercedes Moné sólo ha puesto en liza su presea tres veces; la más reciente el pasado agosto, durante el show de aniversario de la casa inglesa.
Ya era hora pues de que se la anunciara para un nuevo compromiso, y en las últimas horas, RevPro ha desvelado que Moné protagonizará su cuarta defensa, en el evento Uprising, una de las citas anuales más señaladas del calendario la promotora de Andy Quildan, a celebrarse el próximo día 14 desde la Vale Arena de Cardiff (Gales).
Enfrente, Moné tendrá a su retadora de mayor renombre hasta la fecha, Rhio, actual Campeona EVE y Campeona Mundial ICW, quien lleva tiempo rumoreándose como incorporación para WWE, pero que de momento continúa en la agencia libre. Rhio ha vencido este año a dos de las tres retadoras de Moné, Kanji y Emersyn Jayne y no pierde un combate individual bajo los focos de RevPro desde que cayera ante Stephanie Vaquer en Fantasticamania UK 2024.
Moné competirá hoy en ROH Final Battle 2025, igualmente defendiendo cinturón, el Campeonato Mundial Femenil de Televisión, contra Red Velvet.
► Cartel RevPro Uprising 2025
Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para RevPro Uprising 2025.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Leon Slater vs. Jay Joshua
- CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) vs. Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones)
- Michael Oku vs. Connor Mills
- Ricky Knight Jr. vs. 1 Called Manders
