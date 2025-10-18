Mercedes Moné defenderá el Campeonato TBS en AEW WrestleDream

Una grata noticia dentro del producto de AEW durante el último año y medio es la renovada exposición concedida a las mujeres, que definitivamente ya no lucen para la empresa como un obligado cupo en pos de no ser tildados de patriarcales. Y hoy, WrestleDream será reflejo de ello, con tres luchas femeniles en su cartel, algo que no sucedía desde Full Gear 2022.

Porque anoche, tras retener el Campeonato Mundial Femenil del CMLL ante Persephone en la Arena México y ser encarada por Olympia, Mercedes Moné invitó a «cualquier campeona» del panorama luchístico a pasarse por St. Louis e intentar arrebatarle el Campeonato TBS, cuya ostentación ya ha superado la marca de 508 días que ostentaba Jade Cargill, convirtiéndose así en la monarca más longeva en la historia de la presea.

Moné puso sobre la mesa el título televisivo por última vez en Title Tuesday, el pasado día 7, donde batió a Lacey Lane. Su vigesimosegunda defensa desde que conquistó el oro en Double Or Nothing 2024, a costa de Willow Nightingale.

► Cartel de WrestleDream

Seguidamente, el menú actualizado que presenta hoy AEW WrestleDream 2025, a celebrarse desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU). SUPERLUCHAS, como de costumbre, les ofrecerá la mejor cobertura del evento.