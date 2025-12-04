Mercedes Moné debuta con ROH en su episodio de hoy

Este viernes, ROH Final Battle presenta uno de sus carteles más estelares de su historia, pues entre otros nombres implicados, contará con la presencia de Mercedes Moné, quien defenderá el Campeonato Mundial Femenil de Televisión frente a Red Velvet, anterior monarca, a la que ya venció en Collision dos semanas atrás para confirmar su condición de campeona indiscutible.
Y desde entonces, el principal argumento que Velvet emplea en pos de minar la legitimidad de Moné es que esta porta la correa televisiva de ROH sin haber aparecido nunca por la promotora; en un dato, fuera del «kayfabe», realmente revelador del estado de desidia creativa en que se encuentra el producto. De ahí, tal vez, el anuncio reciente, ayer en Dynamite, del debut de Moné en ROH antes de Final Battle, dentro del episodio de hoy que se emitirá vía HonorClub a las 7 pm ET.
Según lo expuesto por la propia protagonista, Moné quiere callar la boca de Velvet con su implicación, y de paso ofrecerle un aperitivo de lo que le espera en la cita del viernes. Eso sí, ROH se guarda de concretar que realmente Moné vaya a competir, pues sólo indica que «estará» en ROH TV.
► Cartel ROH on HonorClub (04-12-2025)
He aquí todo lo anunciado para ROH on HonorClub.
- Debut de Mercedes Moné
- SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Yuka Sakazaki vs. Billie Starkz
- SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo vs. Queen Aminata
- The Beast Mortos vs. Komander
- Dalton Castle y The Outrunners en acción
- The Premier Athletes en acción
On the eve of her battle with Red Velvet at #ROHFinalBattle, reigning undisputed #ROH Women’s World TV Champion @MercedesVarnado steps into ROH TV for her Ring of Honor debut!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 4, 2025
