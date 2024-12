Mercedes Moné contesta a la crítica de Mariah May

La actual Campeona Mundial, Mariah May, criticó si de verdad la Campeona TBS, Mercedes Moné, pretende ayudar a la división femenina de AEW:

“No me importa. Honestamente, la mitad del tiempo ni siquiera sé que ella está aquí, porque no sé si lo sabes, pero tiene su propio vestuario. Dice que está aquí para ayudar y que le importa mucho. Entonces, ven a nuestro vestuario, ven a nuestro pequeño y diminuto vestuario, y ayúdanos. Enséñanos».

► La respuesta a la crítica

Ahora, «The CEO» contesta a «The Glamour» dedicándole unas palabras en la edición más reciente de su newsletter, ‘Moné Mag‘:

«Oh, hablando de Mariah, ¡vamos a soltar un poco de té! Ella es solo una de tantas que intenta subirse al tren de hype de Mercedes Moné. Ya sabes cómo es—cuando no estás tanto en el centro de atención, empiezas a tirar nombres por ahí como si fueran confeti. Pero seamos realistas, ¿cuál es el nombre que hace que todos pongan los oídos atentos? Sí, así es, ¡es el mío!

Quiero decir, vamos, ¡ya estoy acostumbrada a esto! No es como si no hubiera visto esta película antes. Si pasara mi tiempo respondiendo a cada pequeño comentario o mirada incómoda, ¡no me quedaría tiempo para mi fabulosa vida de CEO! Todo el mundo quiere hablar de mí, tuitear sobre mí y subirse al Moné Express. ¡Es halagador, en serio!

Y Mariah May, querida, todavía te recuerdo como esa fan que promovía camisetas de lucha, soñando con solo probar un poco de los reflectores. Pues adivina qué, ¡estoy contratando a una chica para la tienda en MercedesMone.com! Así que, si quieres subir de nivel, ¡ven y pásate! Pero seamos sinceras, tienes que traer algo más que un sueño a la mesa.»

¿Te gustaría que las dos luchadoras se enfrentaran en la casa Élite?