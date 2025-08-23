Mercedes Moné conquista su noveno título y se prepara para Forbidden Door

Durante un fin de semana histórico para All Elite Wrestling (AEW) en Europa, Mercedes Moné volvió a hacer gala de su estatus como una de las máximas figuras de la lucha femenil al conquistar su noveno campeonato profesional. En el evento del 13.º Aniversario de RevPro, “The CEO” defendió con éxito su Campeonato Indiscutido Femenino ante Emersyn Jayne y, además, se quedó con el Campeonato Femenino de Discovery Wrestling, ampliando así su impresionante palmarés internacional.
Conquistadora de títulos en México, Estados Unidos, Japón y Europa, Moné se ha convertido en una campeona global. Su reinado con el Campeonato TBS de AEW, que ya supera los 459 días, es uno de los más sólidos en la historia de la empresa. No obstante, hay un cetro que sigue resistiéndose a su vitrina: el Campeonato Mundial Femenino de AEW, el cual no logró conseguir tras caer en su duelo contra Toni Storm.
► Mercedes Moné defenderá el Campeonato TBS
El próximo gran reto para Mercedes será en Forbidden Door 2025, donde defenderá el Campeonato TBS ante tres rivales de talla internacional: Alex Windsor de AEW, Persephone del CMLL y Bozilla de STARDOM. Una lucha que promete ser uno de los platillos estelares de la función interpromocional.
Actualmente, Mercedes Moné ostenta los siguientes títulos:
- Campeonato TBS de AEW
- Campeonato Mundial del CMLL
- Campeonato Indiscutido de Mujeres de RevPro
- Campeonato de Mujeres de EWA
- Campeonato de Mujeres en Prime Time Wrestling
- Campeonato de Mujeres en PTW
- Campeonato Femenino de Discovery Wrestling
Además, ganó el torneo Owen Hart el cual no es un título que se defienda, sino un trofeo, pero sigue siendo un título más en su palmarés.