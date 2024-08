Mercedes Moné confirmada para Capital Collision

New Japan Pro Wrestling anunció que la luchadora de AEW y actual Campeona Femenina NJPW STRONG, Mercedes Moné, estará presente en el magno evento Capital Collision.

► Mercedes Moné luchará en «Capital Collision»

NJPW anunció que la luchadora se ha agregado al cartel para el evento Capital Collision en Washington en el Entertainment & Sports Arena programado para el 30 de agosto. Tal como ya se estipuló en el plan de trabajo de Hiroshi Tanahashi, los campeonatos STRONG se pondrán en disputa en los eventos que se lleven a cabo en los Estados Unidos.

A pesar de estar confirmada su presencia, aún no se conoce a la oponente de Mercedes Moné. Esta será la reaparición de «The CEO» en una función de NJPW desde «Resurgence» en mayo de 2023, donde sufrió una lesión en una lucha contra Willow Nightingale que la obligó a perderse un año de acción en el ring.

Mercedes Mone ganó el Campeonato Femenino NJPW STRONG en el curso de la función conjunta de AEW x NJPW «Forbidden Door» del 30 de junio, donde derrotó a la chilena Stephanie Vaquer.

Hasta el momento, el cartel va así:

NJPW «CAPITAL COLLISION» am 30.08.2024

Entertainment & Sports Arena, Washington, DC, USA

-. Trish Adora vs. Hanako.

-. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

-. Zack Sabre Jr. vs. Titán.

-. NJPW Strong Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Lio Rush

🤑A big addition to Capital Collision August 30!🤑 For the first time in over a year, #njpwSTRONG Women's Champion @mercedesvarnado will hit an NJPW ring in Washington DC!#njcapital TICKETShttps://t.co/etMc1Ic7X4#njpw pic.twitter.com/x9cpKruocK — NJPW Global (@njpwglobal) August 1, 2024