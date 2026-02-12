Mercedes Moné pondrá en juego el Campeonato Mundial CMLL en Noche de amazonas

El Consejo Mundial de Lucha Libre alista una función especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se trata de La Noche de las Amazonas, evento programado para el viernes 6 de marzo en la Arena México, donde el talento femenil será protagonista absoluto en una cartelera que combina figuras nacionales e internacionales.

La velada tendrá un atractivo adicional con la presencia de Mercedes Moné, actual Campeona Mundial Femenil del CMLL, quien regresará a la Catedral de la Lucha libre para exponer su cetro. Sin embargo, la empresa aún no ha anunciado a la retadora, lo que ha generado expectativa entre los aficionados sobre quién dará el paso al frente para intentar destronarla.

► Mercedes Moné pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenil del CMLL

La monarca se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas de la división. Su defensa en una función dedicada completamente a las Amazonas refuerza el mensaje de que la lucha libre femenil vive un momento de gran proyección.

La incógnita sobre su rival abre la puerta a múltiples escenarios: desde una amazona consolidada del CMLL hasta una sorpresa internacional. Lo único seguro es que la campeona llegará con la presión de mantener su reinado ante una Arena México que suele exigir combates memorables.

► AEW envía refuerzos poderosos

La empresa también confirmó la participación de dos representantes de All Elite Wrestling que debutarán en el CMLL: Megan Bayne, apodada “The Megasus” por su estilo dominante, y Penelope Ford, reconocida por su agilidad y capacidad aérea. MegaBad competirá como equipo aunque aún de desconoce a sus rivales.

► Cartel de Noche de Amazonas del CMLL

Campeonato Mundial Femenil: Mercedes Moné vs. Rival por designar

Mika vs Dark Silueta

Mika vs Dark Silueta

Campeonato Nacional de Parejas: Skady y Kira (c) vs. Candela y Metálica

Copa Irma González: La Magnífica vs. Marcela vs Princesa Sugehit.

La Magnífica vs. Marcela vs Princesa Sugehit. Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Lluvia y Jarochita (c) vs. Mei Seira y Starlight Kid

El próximo 6 de marzo, la Arena México será escenario de una fiesta dedicada a las Amazonas del ring, donde cada combate tendrá el potencial de robarse la noche y reafirmar el lugar de la división dentro de la élite del deporte espectáculo.