Mercedes Moné: «¿Britt Baker? Llamaré a la policía»

Mercedes Moné tiene mucho entre manos actualmente –acaba de defender el Campeonato TBS contra Mina Shirakawa en el episodio 300 de Dynamite, luchará con Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In Texas, y sigue teniendo títulos en el CMLL o RevPro– pero nunca dice que no a un desafío.

Y es posible que próximamente Britt Baker se lo plantee en All Elite Wrestling. Hace unas horas informamos de que la empresa no tiene previsto liberar a la exmonarca de su contrato. Aún así, habiéndose también zanjado el rumor de que tomará el camino de WWE, se desconoce cuando regresará a la acción.

Dicho esto, durante una reciente trasmisión en vivo en redes sociales, le dijeron a «The CEO» que la quieren ver contra la «DMD» y ella contestó así:

Mercedes Mone’s reaction when somebody told her on IG Live that they wanted more of her vs Britt Baker

🤣🤣🤣

pic.twitter.com/uuqblMvIrn

— Fightful Wrestling (@Fightful) July 3, 2025