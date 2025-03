La también Campeona NJPW STRONG y Campeona Británica Indiscutible RevPro «The CEO» Mercedes Moné alcanza hoy los 300 días como Campeona TBS en AEW. Aprovechando la ocasión, repasamos su reinado hasta la fecha con los 17 días clave desde su coronación hasta la que ha sido hasta el momento su última defensa.

► 300 días como Campeona TBS

26 de mayo de 2024 – AEW Double Or Nothing – Se corona destronando a Willow Nightingale, quien llevaba reinando 35 días.

29 de mayo de 2024 – AEW Dynamite – Cumple con su primera defensa derrotando a Skye Blue.

12 de junio de 2024 – AEW Dynamite – Zeuxis es la segunda víctima de la monarca.

30 de junio de 2024 – AEW x NJPW Forbidden Door – Frente a Stephanie Vaquer no solo defiende el cinturón sin que gana el que aún ostenta de New Japan Pro-Wrestling.

17 de julio de 2024 – AEW Dynamite – De vuelta a los programas semanales, supera a la ex reina Nyla Rose.

14 de agosto de 2024 – AEW Dynamite – Y hablando de luchadoras que reinaron, su siguiente victoria es contra Hikaru Shida.

25 de agosto de 2024 – AEW All In London – Finalmente, después de semanas rivalizando, vence a Britt Baker.

7 de septiembre de 2024 – AEW All Out 2024 – Su primera rival repetida es Hikaru Shida.

8 de octubre de 2024 – AEW Dynamite – Después, defiende ante Emi Sakura, tanto el título de TBS como el de NJPW STRONG.

16 de octubre de 2024 – AEW Dynamite – Tiene su oportunidad la más habitual de ROH Queen Aminata.

23 de noviembre de 2024 – AEW Full Gear 2024 – Hablando de PPVs y de ex campeonas: Kris Statlander.

Mercedes looking for motivation in her inspiration, but Kris isn’t willing to give up! Order #AEWFullGear on PPV right now!https://t.co/JlBXZPLNGj@MercedesVarnado | @callmekrisstat pic.twitter.com/u5e2eCxUuD — All Elite Wrestling (@AEW) November 24, 2024

18 de diciembre de 2024 – AEW Dynamite: Holiday Bash – Anna Jay, después de mejorar considerablemente en Japón, también la desafía sin éxito.

28 de diciembre de 2024 – AEW Worlds End 2024 – Una vez más, se repite oponente (y resultado): Kris Statlander.

29 de enero de 2025 – AEW Dynamite – Un nuevo desafío le llega de Japón: Yuka Sakazaki.

15 de febrero de 2025 – AEW Grand Slam: Australia – Ni en Japón, ni en Estados Unidos ni en Reino Unido… Y tampoco en Australia. Lo intenta Harley Cameron.

9 de marzo de 2025 – AEW Revolution – En el primer evento de pago por visión de 2025, retiene contra Momo Watanabe.

19 de marzo de 2025 – AEW Dynamite – Y antes de cumplir los 300, derrota a Billie Starkz.