Mercedes Martinez regresará a PROGRESS buscando su título femenil

Este pasado 1 de enero, Mercedes Martinez publicó en redes sociales que 2026 sería su último año como competidora a tiempo completo, coincidiendo con su salida de AEW/ROH, donde, según declaraciones recientes a A2theKWrestling, cree que pudieron sacar mejor partido de ella. Y es que Martinez nunca ha encajado bien en las grandes empresas, y por suerte para muchos aficionados, podrá despedirse de los rings en su hábitat natural: las «indies».
Entre esos afortunados también estarán los seguidores británicos, público al que Martinez guarda especial afecto. Y concretamente, los fieles de PROGRESS, escenario que la veterana lleva casi ocho años sin pisar y que revisitará este próximo domingo, como cabeza de cartel de Chapter 192: Cause & Effect, con un combate digno de su pedigrí: por el campeonato mundial femenil de la casa inglesa que ostenta Alexxis Falcon, gladiadora europea del momento tras arrebatarle dos preseas a Mercedes Moné y derrocar a Alex Windsor como monarca de RevPro.
En abril de 2018, Martinez disputó su hasta ahora última lucha en PROGRESS, buscando el mismo cinturón que buscará este fin de semana, entonces portado por Toni Storm. Entre la ristra de conquistas que engrosan el currículo de la «OG Badass», el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS siempre se le ha resistido.
► Cause & Effect: cartel completo
He aquí todo lo que presentará PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect, a celebrarse el domingo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Alexxis Falcon (c) vs. Mercedes Martinez
- CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) vs. Kid Lykos
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS: Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) vs. Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen)
- CAMPEONATO ATLAS PROGRESS, RETO ABIERTO: Gene Munny (c) vs. ?
- PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Emersyn Jayne vs. Hollie Barlow
- Cara Noir vs. Charles Crowley
- Spike Trivet vs. Charlie Sterling
- BONUS MATCH: Kouga vs. Kid Lykos II
Mercedes Martinez (@RealMMartinez ), one of the most experienced wrestlers in the world, has a message for PROGRESS Wrestling and specifically, @alexxisfalcon.— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) March 23, 2026
The message is simple, the PROGRESS Women’s World Championship is leaving the UK and going to Las Vegas.
At PROGRESS… pic.twitter.com/cZgXF2pkPK