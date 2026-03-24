Mercedes Martinez regresará a PROGRESS buscando su título femenil

Este pasado 1 de enero, Mercedes Martinez publicó en redes sociales que 2026 sería su último año como competidora a tiempo completo, coincidiendo con su salida de AEW/ROH, donde, según declaraciones recientes a A2theKWrestling, cree que pudieron sacar mejor partido de ella. Y es que Martinez nunca ha encajado bien en las grandes empresas, y por suerte para muchos aficionados, podrá despedirse de los rings en su hábitat natural: las «indies».

Entre esos afortunados también estarán los seguidores británicos, público al que Martinez guarda especial afecto. Y concretamente, los fieles de PROGRESS, escenario que la veterana lleva casi ocho años sin pisar y que revisitará este próximo domingo, como cabeza de cartel de Chapter 192: Cause & Effect, con un combate digno de su pedigrí: por el campeonato mundial femenil de la casa inglesa que ostenta Alexxis Falcon, gladiadora europea del momento tras arrebatarle dos preseas a Mercedes Moné y derrocar a Alex Windsor como monarca de RevPro.

En abril de 2018, Martinez disputó su hasta ahora última lucha en PROGRESS, buscando el mismo cinturón que buscará este fin de semana, entonces portado por Toni Storm. Entre la ristra de conquistas que engrosan el currículo de la «OG Badass», el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS siempre se le ha resistido.

► Cause & Effect: cartel completo

He aquí todo lo que presentará PROGRESS Chapter 192: Cause & Effect, a celebrarse el domingo desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

Mercedes Martinez (@RealMMartinez ), one of the most experienced wrestlers in the world, has a message for PROGRESS Wrestling and specifically, @alexxisfalcon.



The message is simple, the PROGRESS Women’s World Championship is leaving the UK and going to Las Vegas.



At PROGRESS… pic.twitter.com/cZgXF2pkPK — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) March 23, 2026