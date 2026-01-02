Mercedes Martínez: «2026, una última carrera»

Mercedes Martínez comenzó a luchar profesionalmente en 2001 y 25 años después, tras pasar por WWE, AEW, ROH y la escena independiente, toma una gran decisión.
► Mercedes Martínez, una última carrrera
Goodbye 2025.
One last run. ✌️ pic.twitter.com/2PYWIbGQsd
— Mercedes Martinez 🏳️🌈🇵🇷 (@RealMMartinez) January 1, 2026
«2026.
Mentalidad diferente. Fuego diferente.
Este será mi último año como luchadora profesional ACTIVA a tiempo completo.
Sin contratos.
Sin agentes.
Sin creativos.
Solo yo… y todo lo que me he ganado durante
25 malditos años en este negocio.
El wrestling me lo dio todo.
Me rompió.
Me construyó.
Me puso a prueba.
Y de alguna manera, hizo que volviera a enamorarme de él.
2025 no fue sobre estar en el escaparate.
Fue sobre volver a las indies, volver al sacrificio, volver al motivo por el que empecé…
y recordar exactamente quién demonios soy.
Devolver.
Enseñar.
Ayudar a la próxima generación.
Transmitir lo que a mí me dieron a base de golpes y esfuerzo.
Esa parte lo es todo.
Así que 2026 se lleva un año más de mi cuerpo,
mi corazón y mi lucha.
Un año más de cicatrices, sudor, dolor y orgullo.
Un año más de presentarme y darlo todo,
porque esa es la única forma en la que siempre he hecho esto.
Los últimos años pasaron volando.
No sé qué viene después.
Todo lo que he conocido es wrestling, sacrificio y lucha constante.
Y durante un año más…
eso es exactamente lo que voy a hacer.
Confío en que el universo me encuentre donde estoy,
como siempre lo ha hecho.
Adiós, 2025.
Una última carrera«.