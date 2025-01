Merab Dvalishvili y su difícil carrera en UFC

En los preparativos para su primera defensa del título en UFC 311, el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili ha hablado mucho sobre el respeto y el trabajo duro. No cree que su contrincante, el invicto Umar Nurmagomedov, se haya ganado su puesto como lo han hecho él y otros por seguir abriéndose camino hasta la cima.

Ciertamente, el georgiano no tuvo un camino fácil para convertirse finalmente en campeón en el UFC 306 el pasado mes de septiembre, donde derrotó a Sean O’Malley. Después de perder sus dos primeras peleas dentro del octágono, Dvalishvili dio la vuelta a su suerte pelea a pelea ganando diez seguidas antes de tener la oportunidad de luchar por el título.

Sin embargo, la adversidad a la que se enfrentó al principio de su carrera casi le impidió perseguir su sueño de competir en la UFC al más alto nivel de este deporte. Después de convertirse en profesional en 2014, Dvalishvili peleó tres veces y terminó el año con un récord general de 1-2 después de perder dos decisiones contra Darren Mima y Ricky Bandejas.

En una aparición reciente en el podcast Verse Us de Eric Nicksick, el campeón habló sobre cómo el difícil comienzo de su carrera profesional casi lo llevó a tirar la toalla para siempre y nunca mirar hacia atrás.

«Me contrataron para mi próxima pelea, pero tenía dolores de cabeza y no estaba contento ni motivado, así que les dije que quizá era la primera vez que cancelaba la pelea. Dije que no, que quería un tiempo libre y pensé que iba a llevar una vida normal, como la gente normal».

Dvalishvili habló de cómo se había resignado a la idea de seguir trabajando en la construcción mientras intentaba formar una familia, pero al final encontró el deseo de volver a competir. Reveló que, aunque reanudó su carrera, había decidido que la UFC y Bellator podrían estar fuera de su alcance, pero que aún podía ganar mucho dinero viajando y compitiendo en otros lugares.

Después de ganar cinco peleas consecutivas, su pelea contra Raufeon Stots fue presentada en el programa Lookin’ For A Fight de Dana White, donde logró un nocaut con un giro de revés en los primeros 15 segundos que le valió su contrato con la UFC.

«Volví porque lo echaba de menos y me dije: ‘No me importa si pierdo’. En mi cabeza pensaba que no soy el mejor porque si perdía aquí en Ring of Combat, estaba 1-2, cómo voy a ganar en la UFC y cómo voy a llegar a la UFC. Pero, dije que me perdí esto, no me importa. Gane o pierda, voy a seguir peleando».