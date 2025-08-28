Merab Dvalishvili: Voy a noquear a Corey Sandhagen

El actual campeón de peso gallo, Merab Dvalishvili, fue visto recientemente en un video disculpándose con el contendiente número 4 del ranking, Corey «The Sandman» Sandhagen, diciendo:

«Voy a noquear a Corey Sandhagen. Lo siento, Corey, te vas a dormir«, antes de mostrar sus manos mientras golpeaba con guantes.

Merab Dvalishvili provenía originalmente del campamento Serra-Longo con sede en Long Island, Nueva York, un equipo conocido por producir grapplers con un golpeo excepcional. Más recientemente, el excampeón Aljamain Sterling consiguió una victoria en cinco asaltos en el evento coestelar sobre Brian «T-City» Ortega en UFC Fight Night: Walker vs. Zhang en Shanghái, China, un combate que se centró principalmente en golpes.

Otro ex campeón del mismo bando, el luchador Chris Weidman, ganó el famoso título de peso mediano al noquear a Anderson Silva, ampliamente considerado uno de los golpeadores más hábiles en la historia de la UFC.

Desde que se mudó a Las Vegas, Merab ha cambiado de compañero de entrenamiento y ahora tiene acceso diario al UFC Performance Institute, una decisión que ha mejorado su rendimiento general. ¿Es probable que termine por KO? Analicemos las cifras.

► Merab «La Máquina» Dvalishvili

Victorias totales: 20

Victorias por nocaut: 3

Tasa de nocauts: 15%

Merab es conocido por su lucha implacable y su ritmo cardio intenso. Aunque no suele ser considerado un artista del nocaut, cuenta con 3 victorias por nocaut o nocaut técnico en sus 20 victorias profesionales, lo que le otorga una tasa de nocauts del 15%. Solo una de estas victorias por nocaut se produjo dentro del octágono de la UFC. Su enfoque abruma a los oponentes mediante la presión, pero los finalizadores por golpes son relativamente poco frecuentes.

► Cory Sandhagen (“El Hombre de Arena”)

Total de Victorias: 18

Victorias por Nocaut: 8

Tasa de Nocauts: 44.4%

Sandhagen es un golpeador creativo y peligroso con un ataque integral. Con 8 nocauts en 18 victorias, ostenta una tasa de KO del 44.4%. Seis de estas victorias fueron dentro del octágono de la UFC. Su movimiento poco convencional y su golpeo preciso le han permitido lograr finales espectaculares y un peligro constante de pie. Mientras Corey se prepara para su primer intento por el oro indiscutible de la UFC, muchos aficionados y expertos están ansiosos por ver qué estrategia implementará contra un campeón tan implacable y peligroso.