Merab Dvalishvili: «Umar Nurmagomedov no merece pelear conmigo”

Merab Dvalishvili está dejando en claro que cree que Sean O’Malley merece una revancha con él antes de que Umar Nurmagomedov obtenga una oportunidad por el título.

Dvalishvili ganó el título de peso gallo con una decisión unánime sobre O’Malley en UFC 306, y aunque Nurmagomedov inicialmente parecía ser el siguiente en la lista después de su victoria dominante sobre Cory Sandhagen en UFC Abu Dhabi, Dvalishvili tiene otras ideas. Informes recientes sugieren que Nurmagomedov y Song Yadong están en conversaciones para un posible enfrentamiento, aunque MMA Fighting informa que el acuerdo aún no se ha concretado.

Durante una sesión de preguntas y respuestas de los fanáticos en UFC 308, Dvalishvili respondió preguntas sobre sus intenciones, refutando cualquier idea de que está evitando una pelea con Nurmagomedov a favor de una revancha con O’Malley.

“¿Dónde está este tipo? Está aceptando [otra] pelea. Tiene miedo. Está peleando con alguien más. ¿Dónde está [él]? ¿Dónde está [él]? Díganme. Quiere que alguien más lo noquee y luego pondrá excusas. No va a hacer esta pelea. Yo no soy el que organiza las peleas; Dana White y Hunter [Campbell] deciden contra quién peleo a continuación. Yo no tomo esa decisión”.

“Si Dana White me dice que tengo que pelear con Umar, pelearé con Umar, ¿de acuerdo?. Pero, ¿sabes qué? Umar no merece pelear conmigo. Sean O’Malley merece una revancha y estoy listo para pelear con él nuevamente. Después de eso, Umar tendrá que demostrar su valía y yo estaré listo”.