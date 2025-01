Merab Dvalishvili quiere paz con Umar Nurmagomedov tras UFC 311

Vestido con un traje completamente color burdeos con un chaleco a juego debajo, el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili entró al salón de un hotel para el día de medios de UFC 311 con una energía inusualmente baja, y eso probablemente se debe a que tenía mucho en la mente.

Para empezar, Dvalishvili, que se adjudicó el título de las 135 libras el pasado mes de septiembre con una victoria dominante sobre Sean O’Malley, prefirió un cambio de rumbo de seis meses en lugar de hacer su primera defensa del título cuatro meses después. También está lidiando con una lesión, cuyos detalles no quiso divulgar, pero dejó en claro que «el entrenamiento fue difícil» debido a ella.

En la parte superior de la lista, sin embargo, está la disputa en ciernes con Umar Nurmagomedov , que se resolverá el sábado cuando Dvalishvili ponga su cinturón en juego en el evento co-principal de UFC 311 en el Intuit Dome. Las cosas se calentaron entre los dos hombres en una conferencia de prensa a principios de diciembre, lo que aparentemente ha molestado a Dvalishvili desde entonces, dado que él y Nurmagomedov estaban en buenos términos antes de eso.

Por mucho que los fanáticos y los expertos puedan pensar que Dvalishvili odia a Nurmagomedov, él insistió en que ese no es el caso.

“No es verdad. No necesito odiar a nadie. Ustedes saben que estaba besando a Sean O’Malley (durante el evento principal de UFC 306). Me divertí mucho dentro del octágono. Estaba sonriendo allí. No necesito odiar a nadie. No odio a nadie, pero fueron cosas que Umar me faltó al respeto. Me llamó campeón falso, lo cual no soy. …

“Mencionó mi país y siguió faltándome el respeto. Eso no está bien, especialmente si viene de él, porque lo conozco. Cada vez que lo veo, le doy mi respeto. Me llevé bien con él y lo conozco como persona. Esto no es como un videojuego, algo que habla basura. Somos personas reales. Me enfadé mucho cuando Umar me faltó el respeto”.

¿Y ahora que su pelea está a sólo unos días de distancia?

“Ahora todo está bien. Tenemos una semana de pelea. Estoy seguro”.

La pelea entre Dvalishvili y Nurmagomedov es interesante por un par de razones. Parece que será una exhibición de lucha libre de alto nivel dada su trayectoria. Además, actualmente son dos de los peleadores con más victorias en el elenco de la UFC, habiendo ganado un total combinado de 29 peleas seguidas.

El récord general de Nurmagomedov, de 18-0, incluye victorias en sus primeras seis peleas en la UFC, la más reciente de las cuales fue contra el contendiente Cory Sandhagen en agosto pasado. Dvalishvili, por su parte, llegará a la UFC 311 con una racha de 11 victorias consecutivas que incluye a algunos de los nombres más importantes de la división: José Aldo, Petr Yan, Henry Cejudo y O’Malley.

Gane o pierda, Dvalishvili espera reconciliarse con Nurmagomedov después de que termine la pelea.

“Por supuesto que quiero estrecharle la mano y mostrarle respeto. Quiero volver a llevarme bien con él. Tenemos que resolver esto ahora. Somos hombres. Eso está bien. A veces pelearemos. Estoy molesto porque me faltó el respeto. No debería faltarme el respeto. No quiero tener un enemigo”.