Aparentemente, a Merab Dvalishvili se le ha otorgado la facultad de determinar la fecha, el lugar y el oponente de su próxima pelea, ya que el campeón de peso gallo de la UFC parece estar interesado en un enfrentamiento con el «Hombre de Arena».

El atleta georgiano hizo esta declaración durante una conversación reciente con MMA Junkie Radio en UFC X Radio Row, donde Dvalishvili se centró en Cory Sandhagen. Al describir su próximo paso en medio de una racha que, según muchos, lo ha consolidado como el mejor peso gallo en la historia de las MMA, Merab Dvalishvili comentó:

“Cory Sandhagen me dijo en el evento: ‘Tú eres el campeón, tú nos dices cuándo peleamos’. La UFC me llamó cuando estaba en Georgia y me dijo: ‘Disfruta de tu país. Cuando vengas a Las Vegas, ¡vamos! Elige con quién quieres pelear, elige dónde quieres pelear’. Pensé: ‘¡Guau, supongo que tengo que elegir!’. Creo que Cory Sandhagen es el más merecedor”.

Petr Yan es otra opción; es un excampeón, pero tiene una pelea próximamente. Entonces, Cory Sandhagen, quizás Nueva York, Las Vegas o Abu Dabi. Siempre quiero pelear en Nueva York, pero Abu Dabi también es importante. Tengo que elegir. Quizás en octubre en Las Vegas, pero quiero pelear en Nueva York. Les preguntaré; quizás podamos hacerlo en Nueva York. Brasil está demasiado cerca.

► Merab Dvalishvili muestra humildad sobre su estatus libra por libra.

Merab Dvalishvili ha conseguido seis victorias sobre excampeones mundiales y, a pesar de no perder en siete años, no se ve ocupando el primer puesto en el ranking libra por libra de la UFC hoy. En cuanto a quién ve en ese primer puesto, el campeón de las 135 libras elogió a su compatriota georgiano, quien recientemente ascendió al estatus de campeón de dos divisiones de la UFC.

Durante una aparición en The Ariel Helwani Show, Dvalishvili cedió el primer puesto libra por libra a Ilia Topuria, quien anteriormente ostentaba el oro en peso pluma de la UFC, pero recientemente se convirtió en el campeón de peso ligero con un espectacular nocaut sobre el excampeón de las 155 libras, Charles Oliveira, en el UFC 317 el 28 de junio.

Merab Dvalishvili también entregó humildemente el segundo y tercer lugar en el ranking libra por libra a Islam Makhachev y Alexandre Pantoja, respectivamente, y el campeón de peso gallo afirmó que estaba bien estando posicionado en el entonces puesto número cuatro de P4P.