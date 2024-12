Merab Dvalishvili no se arrepiente del altercado con fanático en UFC 310

Merab Dvalishvili no se arrepiente del altercado que tuvo con un fan el pasado fin de semana. En UFC 310, Dvalishvili fue uno de los esquineros de la pelea de su compañero de equipo Aljamain Sterling, y después de la pelea, el campeón de peso gallo de UFC casi se peleó con un fanático.

El altercado se volvió viral de inmediato y, más tarde, «The Machine» publicó un comunicado a través de las redes sociales en el que afirmaba que el fanático era en realidad un miembro del equipo de Umar Nurmagomedov que intentó provocarlo deliberadamente. Después de tener algunos días para pensar en la situación y calmarse, Dvalishvili no cambió nada.

“Estaba caminando de regreso con Aljamain Sterling y un tipo me agarró del hombro, tenía un teléfono y estaba filmando un video. Me estaba faltando el respeto en ruso. Mi ruso no es bueno. Realmente no hablo ruso. Pero sé las malas palabras. Me estaba insultando, insultando a mi familia…

“La seguridad estaba allí. Tenía muchas ganas de golpearle la cara, pero la seguridad también se dio cuenta de que me estaba insultando, la seguridad se dio cuenta de que este tipo estaba hablando basura y me sujetó. Fue muy duro. Soy un hombre. Soy un luchador. Vivo de una manera respetuosa, y si algún estúpido me falta el respeto, por supuesto que lucharé. Así que no pude acercarme al tipo por culpa de la seguridad, pero mi amigo me apoyó y le dio una bofetada a este cabrón.

“Incluso Umar está compartiendo fotos… Estaba orgulloso de este tipo provocador. Umar estaba orgulloso. Estaba apoyando a un fan provocador que intentó [provocarme]. Esto también demuestra que Umar no es un buen tipo. Si alguno de mis amigos o alguien que conozco intentara provocar a Umar o intentara pelear con Umar, nunca lo apoyaría. Se lo diré a mi amigo o a quien sea, no es asunto suyo. No deberías meterte con luchadores profesionales. Pero Umar estaba apoyando a este tipo.

“Soy un hombre, ante todo. Si vienes a mi cara y me faltas el respeto, te voy a dar una bofetada. No lo intentes. Soy un hombre y nunca te lo perdonaré. Aunque tenga que ir a la cárcel, no me importa. No me importa tener tanto que perder, no me importa este cinturón, no me importa este dinero, no me importa este legado. Soy un hombre. Vivo de forma respetuosa”.

Dvalishvili defenderá su título contra Nurmagomedov en UFC 311 el mes que viene y las cosas ya se han puesto muy tensas entre los dos. En la conferencia de prensa inicial de la semana pasada, Dvalishvili se lanzó a una diatriba contra su futuro oponente por su falta de respeto. Por un momento, incluso pareció que los dos iban a acabar a golpes, pero eso finalmente no sucedió y, a pesar de los acontecimientos de UFC 310, Dvalishvili insiste en que no será así. Al menos no todavía.