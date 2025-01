Merab Dvalishvili habla de su relación con Dana White

La relación entre el CEO de UFC, Dana White, y el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili no siempre ha sido fluida, pero Dvalishvili está contento con cómo están las cosas en 2025.

Dvalishvili pondrá su título en juego por primera vez contra Umar Nurmagomedov en UFC 311 el 18 de enero en el Intuit Dome de Los Ángeles. “The Machine” ha estado involucrado en algunos incidentes con los fanáticos en 2024, incluso en UFC 310 luego de la derrota de su compañero de equipo Aljamain Sterling ante Movsar Evloev.

Luego de que el clip se volviera viral, le preguntaron a White sobre la situación y llamó a Dvalishvili su mini -Sean Strickland «sin boca», pero Dvalishvili siente que White lo respaldó en la situación, a pesar de que estaba en el centro de los titulares antes de que se anunciara la pelea con Nurmagomedov.

“Me defendió. Antes, los medios siempre le hacían preguntas extrañas sobre mí: ‘¿Qué hay de Merab? ¿Qué hay de él haciendo esto?’ ¿Por qué los medios preguntan? Solo lo hacen porque Dana [puede] responder de mala manera, y eso es lo que estaba haciendo. Pero esta vez, me defendió. Los medios de nuevo, ‘Merab tiene miedo de Umar’. Hermano, Dana sabe que no tengo miedo. Siempre digo que sí, cada vez que mencionan su nombre, digo que sí, y Dana [dice que es] verdad.

“Sí, entonces el amigo de Umar intentó [provocarme] y luego hacer algo malo por mí, y hacerme quedar mal. Soy un luchador profesional. Amo a la gente. Por lo general, cuando camino entre la multitud, le doy a todos amor, apoyo y soy feliz, ya sabes. Pero este tipo me estaba grabando así [con su teléfono afuera] Pensé que era un amigo y me estaba hablando, y me acerqué a él. Estaba sonriendo. Estaba hablando en ruso y sé las malas palabras. Todos sabemos todas las malas palabras, y luego quise pelear con el tipo, pero la seguridad intervino. Este tipo me provocó.

“Entonces Dana me defendió y le agradeció. Amo la UFC, estoy agradecido por esta compañía y todo lo demás, pero hay tantos detractores y tanta gente, también en los medios, no todos son profesionales y no todos quieren tener una buena energía porque todos sabemos que el drama vende más. Intentan hacerte preguntas locas y es por eso que tengo una buena relación con ellos y no tenemos ningún problema”.

Dvalishvili llega a su primera defensa del título tras una racha de 11 victorias consecutivas que se remonta a casi siete años. El peleador de 34 años se quedó con el oro de la UFC por primera vez con una victoria por decisión dominante sobre el anterior campeón Sean O’Malley en el evento principal de la UFC 306 el pasado mes de septiembre.