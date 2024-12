Merab Dvalishvili espera una gran actuación de su compañero de equipo Aljamain Sterling, ya que el ex campeón del peso gallo de la UFC se prepara para su segunda salida como peso pluma.

Tras el final de su reinado en las 135 libras el año pasado -y después de que sus peticiones de una revancha con Sean O’Malley cayeran en saco roto- Sterling se comprometió a un largamente discutido ascenso de peso.

Y debutó en las 145 libras de forma convincente, superando cómodamente al veterano aspirante Calvin Kattar en tres asaltos en el UFC 300 de Las Vegas el pasado mes de abril.

Después de entrar en el top 10 del peso pluma, la segunda aparición de Sterling en la división en el UFC 310 se producirá contra un contendiente invicto dentro de los cinco primeros, el ruso Movsar Evloev.

Aunque el 7 de diciembre entrará en la jaula como un perdedor considerable en los momios, no es de extrañar que el equipo de Sterling confíe en dar la sorpresa. En un vídeo subido recientemente al canal de YouTube de Sterling, Dvalishvili habló del próximo regreso del «Funk Master», que ha vuelto a formar parte del campo de entrenamiento del púgil de 35 años.

El actual monarca del peso gallo admitió que le resultaba difícil enfrentarse al aspirante del peso pluma en el tatami. Y con eso en mente, prevé que Sterling «aplastará» al invicto Evloev.

«Aljo se siente muy fuerte», dijo Dvalishvili. «Ahora también hizo un montón de asaltos de jiu-jitsu. Hizo dos asaltos conmigo. No pude hacer nada. Estaba encima de mí, me controlaba, me machacaba. Eso significa que Aljo va a machacar a su rival, aunque éste sea muy bueno.

«Respeto mucho a Movsar Evloev, pero así es el juego de la pelea. Gana el más fuerte», continúa Dvalishvili. «Me siento muy cómodo con Aljo porque está concentrado y se siente muy fuerte».

Sterling espera demostrar que la evaluación de Dvalishvili es correcta la noche de la pelea en la «Ciudad del Pecado», donde tratará de superar su decepción por haber sido colocado en los preliminares y ofrecer una actuación decisiva a expensas de Evloev.

Si lo consigue, el neoyorquino podría aspirar al oro pluma de Ilia Topuria y a la gloria en las dos divisiones en 2025.