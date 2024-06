Otro mensaje de ¿Uncle Howdy? surge tras WWE RAW

Ya habíamos dado buena cuenta en SÚPER LUCHAS de lo que escondía el código QR aparecido durante el episodio de WWE RAW del 3 de junio. Entre otros detalles, se podía leer el siguiente mensaje:

«Hola. Me gustaría contarte una historia. Una historia sobre el valor. A menudo equiparamos valor con utilización. Ese no es el caso. Si una moneda se arruga, se ignora y se tira a un lado, ¿pierde su valor? Por supuesto que no. Está simplemente en manos de los ignorantes. A menudo nos devaluamos a nosotros mismos como resultado de la ignorancia de quienes nos rodean. Sus palabras nos definen. Yo mismo he sido culpable de esto. He dejado que las expectativas de los demás determinen mi autoestima. Pero una vez que me di cuenta de mi vocación, las palabras de los detractores comenzaron a caer en oídos sordos. No soy nadie. Yo soy todos nosotros. Cuando te liberas de las ideas preconcebidas de los demás… de las MENTIRAS… te liberas. Acepté mi llamado. Sólo entonces pude liberar a los demás. Seguimos las Palabras del Rojo y ahora vemos. Te ofrezco una última oportunidad de redención.No tiene por qué ser así. La cueva ya no puede existir. Lo vamos a quemar hasta los cimientos. Se avecina una masacre. 168 / 197″.

► Otro mensaje de ¿Uncle Howdy?

Pero en realidad no todo quedó ahí pues un nuevo mensaje surgió posteriormente al programa de la marca roja en Raw Talk:

«Les he mostrado señales y prodigios. ¿Y aún no creen? Les ofrecí esperanza. Libertad del abismo. Me escupen en la cara. Se burlan de mi familia. Cuestionan mi tiempo. Una última oportunidad. Una oportunidad para arrepentirse. Pero mi paciencia se agota. Se acerca un ajuste de cuentas. Su creencia es indiferente. Es inevitable. Aprenderán que son finitos, y todos contemplarán en lo que nos hemos convertido».