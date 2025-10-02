Un ídolo agradece: El mensaje de Hijo del Santo en su gira de despedida

Los superhéroes de la Época de Oro del cine mexicano eran los luchadores. Quien más destacó fue alguien que ya era una superestrella en los cuadriláteros: Santo.

El linaje del Enmascarado de Plata es conocido por millones en México y el extranjero. Santo forjó su leyenda en las páginas de la lucha libre y el folclor mexicano, un legado que perdura hasta hoy gracias a su heredero, Hijo del Santo.

Este luchador tomó la estafeta familiar en 1982, continuando con una saga iniciada cuatro décadas atrás. Tras una breve etapa como Korak, hizo su debut oficial como Hijo del Santo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el beneplácito de su padre.

► Una carrera insuperable

Como heredero del linaje plateado, Hijo del Santo se midió a lo más granado del ring: luchó contra leyendas como Negro Casas, Blue Panther, El Dandy, Blue Demon Jr., Black Terry, Kato Kung Lee, y contra equipos emblemáticos como Los Brazos y Los Gringos Locos (Eddie Guerrero y Love Machine).

A lo largo de su carrera, ha sido múltiple campeón en distintas categorías: nacional welter y medio, de parejas y de tríos, así como campeón mundial en el CMLL, AAA y la UWA. En la actualidad, ostenta incluso el cinturón reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo.

Su lista de triunfos incluye numerosas máscaras y cabelleras. Entre las máscaras más destacadas están las de Cuchillo, Kato Kung Lee, Guerrero del Futuro, y más recientemente, las de Pentagón y Misterioso Jr. En cuanto a cabelleras, ha despojado a rivales de la talla de Brazo de Plata, Negro Casas, Los Gringos Locos, Cassandro y Mano Negra.

Sin embargo, como todo en la vida, toda carrera tiene un principio y un final. Tras más de cuatro décadas sobre el ring, Hijo del Santo ha decidido poner punto final a su trayectoria, dejando el nombre de Santo en lo más alto.

En 2024, inició una gira de despedida que lo ha llevado a visitar múltiples ciudades para decir adiós a su afición. Un momento especialmente significativo tuvo lugar el 10 de agosto en Tulancingo, Hidalgo, la tierra que vio nacer a Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo. Durante un evento en la Feria de Tulancingo, Hijo del Santo anunció oficialmente su retiro en una función emotiva, celebrada en un lugar fundamental para su legado.

Mañana en el #Podcast de #SuperLuchas, @MiltonEloir y yo conversaremos sobre el retiro de @ElHijodelSanto y cómo su adiós coincide con el fin de la era de la original #AAA. La #LuchaLibre mexicana no volverá a ser la misma. pic.twitter.com/Kw5Fg80LPc — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) August 13, 2025

Como parte de este homenaje, Ernesto Ocampo, en representación de Super Luchas, decidió otorgarle un reconocimiento por su incansable labor dentro y fuera del cuadrilátero. Una razón humilde pero emblemática para enaltecer su trayectoria y blindar el linaje del Enmascarado de Plata en el mismísimo lugar de nacimiento de su padre.

Todo el equipo de Super Luchas agradece a Hijo del Santo por haber llevado con honor y calidad el nombre de su padre, dejando una huella imborrable en la lucha libre y manteniendo viva, a través de su arte y presencia, una leyenda que nunca morirá.

Tras recibir su reconocimiento en Tulancingo por parte de @Superluchas, el Enmascarado de Plata @ElHijodelSanto nos agradeció con este video. pic.twitter.com/pl9hCsCifK — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) October 2, 2025