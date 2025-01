Méndez responde a Dvalishvili sobre oportunidad titular de Umar

Merab Dvalishvili ha sido muy explícito acerca de sus pensamientos sobre el mérito de la oportunidad por el título de Umar Nurmagomedov .

El campeón de peso gallo de la UFC no cree que Nurmagomedov (18-0 MMA, 6-0 UFC) merezca la oportunidad por el título, que se llevará a cabo en el evento co-principal de UFC 311 el 18 de enero en Inglewood, California ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+). Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC) cree que hay contendientes más merecedores en camino , y algunos fanáticos han estado de acuerdo con su retórica.

Javier Méndez , entrenador de Nurmagomedov, no está de acuerdo con las afirmaciones de Dvalishvili.

“Esto es lo que digo: cuando peleó contra Cory Sandhagen, UFC dijo que quien ganara esa pelea pelearía por el título, ya fuera Sean O’Malley o Merab. Eso es lo que UFC le dijo a Umar y Sandhagen. Entonces, ¿por qué ahora que la pelea terminó y Umar ganó, por qué lo que UFC había dicho ya no debería ser cierto? UFC quiere esta pelea. Es por eso que trajeron a Umar a la Esfera, ¿verdad?

“Cuando (Dvalishvili) ganó, y lo entrevistaron y le dijeron que este era su próximo desafío, Merab dijo: ‘Oh, Dana necesita hablar conmigo. Necesita conocerme como persona y luego hablaremos de ello’. ¿Por qué? La UFC quería esta pelea. Umar no dijo: ‘Oye, necesito pelear por el título si derroto a Sandhagen’. No, ellos fueron los que dijeron que el ganador iría por el título después, así que eso es todo lo que estamos haciendo. Umar me dijo: ‘Mira, entrenador. Si no me dan el título, solo quiero pelear antes del Ramadán’. Eso es todo. Solo quería pelear».

Del otro lado de este debate, algunos fanáticos han sugerido que las críticas de Dvalishvili no provienen de un deseo de ver justicia en la división, sino del miedo a perder su título.

«No creo que le tenga miedo a Umar. Es un campeón y un campeón no le teme a nadie«.

El campamento Team Eagle es famoso por sus luchadores daguestaníes de alto nivel basados ​​en el sambo. A menudo se supone que un luchador del Team Eagle siempre tendrá una ventaja en la lucha libre.

Sin embargo, este enfrentamiento de UFC 311 es interesante, dado que Dvalishvili es uno de los luchadores más efectivos de la actualidad, e incluso superó al medallista de oro en lucha olímpica Henry Cejudo en febrero pasado en UFC 298.

Méndez cree que Nurmagomedov tendrá ventaja tanto en el golpeo como en el agarre. No cree que Nurmagomedov tenga problemas en el suelo.

“Para nosotros, el camino hacia la victoria son ambos: tenemos que hacer ambas cosas. Merab es muy bueno llevando la pelea al suelo, así que creo que tendremos que pelear en ambas áreas, y sé que vamos a ganar tanto en golpes como en agarre. Lo que él tiene mejor que nosotros es el acondicionamiento, pero sabes qué, no necesitamos hacer más de cinco rounds. No vamos a hacer 10 o siete, vamos a hacer cinco, solo cinco. Umar puede hacer cinco rounds duros sin problema”.