Méndez reacciona al movimiento de peso ligero de Ilia Topuria

Javier Méndez no está seguro de si Ilia Topuria se ha ganado el derecho de desafiar al campeón de peso ligero de UFC, Islam Makhachev.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) dejó vacante su título de peso pluma para subir a 155 libras y quiere desafiar a Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) por el título de peso ligero.

Si bien la UFC aún no anunció qué es lo próximo para Topuria, Méndez preferiría que la próxima defensa del título de Makhachev no fuera contra otro peleador de 145 libras. Dos de las cuatro defensas del título de Makhachev fueron contra el ex campeón de peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski.

“Por supuesto que está cortando la línea, pero bueno, si los fanáticos, si eso es lo que quieren ver y eso es lo que UFC quiere ver, entonces eso es básicamente… está cortando la línea, pero no es un verdadero deporte”. “En un deporte como este, que no es un deporte de verdad, lo primero es el entretenimiento. Así que, si más espectadores van a prestar atención a Topuria, entonces obviamente eso es lo que la UFC va a querer”.

El representante de Makhachev quiere que Topuria se gane la oportunidad de pelear por el título primero contra un peso ligero de primer nivel. Si Topuria termina enfrentándose a alguien como Dustin Poirier, a Méndez le gustan sus posibilidades.

“Sí, definitivamente lo creo. Lo he dicho en muchas ocasiones: creo que tiene el mejor boxeo de toda la UFC, en todas las divisiones de peso. Creo que su boxeo es el más preciso de todos. Tiene una gran lucha, su mentalidad es fuerte, está invicto. Lo favorezco, un poco, pero lo favorezco”.