Méndez: «Makhachev vs. Topuria la pelea número uno en UFC»

Se están sentando las bases para una posible gran pelea entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. Sin duda, un choque entre los dos mejores libra por libra sería crucial para el deporte, pero ¿cuánto exactamente?

El entrenador de Makhachev, Javier Méndez, cree que una pelea por el campeonato entre Makhachev y Topuria es la pelea más importante que la UFC podría organizar hoy en día. Esto no era así hace unos meses, ya que Méndez declaró a MMA Junkie el año pasado que Topuria tenía mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel de su alumno. Sin embargo, desde entonces, Topuria defendió el título de peso pluma de la UFC, convirtiéndose en el primero en noquear a Max Holloway, y luego subió a peso ligero para noquear a Charles Oliveira y reclamar el cinturón, que fue dejado vacante por el propio Makhachev.

Makhachev dejó vacante su título de peso ligero de la UFC a principios de este año y se espera que desafíe al campeón de peso wélter de la UFC, Jack Della Maddalena, en los próximos meses. La UFC no ha anunciado fecha ni lugar oficiales. Si Makhachev se convierte en campeón de dos divisiones de la UFC, como lo hizo Topuria en junio, a Méndez le encantaría ver un enfrentamiento entre ambos, ya sea en las 155 o 170 libras.

«La Leyenda» ha expresado abiertamente su deseo de pelear con Makhachev y lo ha perseguido durante un tiempo. Incluso ha hecho declaraciones atrevidas, afirmando que podría someter a Makhachev, uno de los luchadores más dominantes de la MMA.

A algunos les molestarían los comentarios de Topuria, pero a Méndez le gusta mucho lo que está pasando.

«Me gusta lo que ha estado haciendo. Está haciendo un buen trabajo para que la gente quiera ver la pelea. Cuanto más hace Ilia, más gente quiere ver esta pelea. Me gusta todo lo que está haciendo como peleador. Es muy fuerte y no le importa el peso. Creo que ahora es una gran pelea para nosotros. Lo primero que Islam quería era una pelea que dejara huella: quería el título de peso wélter. Ahora bien, si ganamos el título de peso wélter, podemos descender o él puede ascender. Eso es lo que digo, pero si a la UFC no le gusta, no se hará. Pero primero tenemos que ganar».