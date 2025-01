Méndez: «Makhachev es el libra por libra número uno y no Jon Jones»

Hubo varias historias que se mantuvieron constantes a lo largo de 2024, y una de las más importantes fue el debate sobre quién es el mejor luchador libra por libra en MMA en la actualidad.

El mayor instigador de esa discusión no fue otro que el CEO de UFC, Dana White, quien insistió en que Jon Jones era la única opción para el debate y no consideró la posibilidad de otros campeones de UFC, incluido Islam Makhachev , quien muchos creen que es el mejor peleador libra por libra del mundo hoy.

Javier Méndez, entrenador de Makhachev, cree que no debería haber mucho debate, aunque en realidad es una discusión que se prolongará durante la mayor parte de 2025.

“Esto es lo que siempre digo: ¿Cuántas peleas tiene Jon Jones en los últimos cuatro años? Díganme. ¿Cuántas?. Si dijeras seis o siete, está bien. Pero, ¿Cuántas tiene? Dos en cuatro años.

“No, hay que pelear más que eso (para ser el mejor libra por libra). Si Islam hiciera lo mismo, pondría a Jon Jones en el número uno, pero no ha peleado (tanto). Si hubiera estado activo, entonces sería una conversación diferente, pero apenas ha peleado. Por esa razón, solo por esa razón, puse a Islam en el número uno”.

Para Méndez, no se trata solo del nivel de actividad. Sí, Jones solo ha peleado dos veces desde 2021, mientras que Makhachev ha peleado ocho veces. También se trata del nivel de competencia.

“Las peleas de Islam siempre han sido contra el número uno. Alexander Volkanovski era el mejor peso pluma del mundo y libra por libra, y peleó contra él, y todos los que han peleado con él han sido muy duros. Los estilos de todos esos muchachos eran muy buenos.

“Jon Jones peleó contra Miocic, que tenía 42 años y no había peleado en cuatro años, así que no era el mismo. Jon Jones es supremo. Es un talento excelente y nunca ha perdido en toda su vida. Es difícil criticarlo, porque ha peleado con todos, pero simplemente no ha peleado mucho en los últimos cuatro años”.

Para Méndez, no hay debate. Piensa que la gente no entiende el punto de la discusión, por eso se desata el debate. Respeta a Jones y lo ve como el mejor boxeador de todos los tiempos, lo cual es una etiqueta diferente a la del mejor libra por libra.

“La conversación libra por libra es ahora. No voy por ahí diciendo que Islam es el mejor de todos los tiempos. Sólo digo que es el mejor libra por libra en este momento. Eso es todo. No digo nada más”.

Makhachev (26-1 MMA, 15-1 UFC) regresa al octágono el 18 de enero en el evento principal de UFC 311 , que se llevará a cabo en Los Ángeles, California. Makhachev defiende su título de peso ligero en una revancha contra Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC).

Ambos se volvieron a enfrentar en abril de 2019. Fue el debut de Tsarukyan en la UFC, que aceptó con poca antelación. La pelea terminó durando 15 minutos, y Tsarukyan perdió por decisión unánime, pero hizo un esfuerzo admirable.