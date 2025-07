Méndez: «Della Maddalena es la prueba más dura para Makhachev»

Al igual que Khabib Nurmagomedov, Javier Méndez no subestima a Jack Della Maddalena.

El ex campeón de 155 libras Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) buscará reclamar un segundo cinturón de UFC cuando desafíe al campeón de peso welter Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) más adelante en el año.

Nurmagomedov calificó la pelea más difícil de Della Maddalena Makhachev, incluso contra el campeón de peso ligero Ilia Topuria, y su entrenador principal, Méndez, está de acuerdo.

Si lo hacemos parecer fácil, es porque estábamos bien preparados y Jack nos dio justo lo que necesitábamos, pero esta no es una pelea fácil. Es una pelea realmente difícil, y tenemos un inmenso respeto por Jack, su equipo y lo que pueden hacer.

« Estoy totalmente de acuerdo con Khabib; creo que esta es nuestra prueba más difícil. Es nuestra mayor responsabilidad, tanto mía como de Khabib, asegurarnos de que Islam esté en plena forma y listo para hacer lo que pensamos y creemos que hará, y eso es ganar, pero no será fácil».

¿Y entonces qué es lo que hace que Della Maddalena sea una amenaza tan grande?

«Creo que lo que hace a JDM tan peligroso como número uno es que lleva bastante tiempo invicto. Tiene una racha de victorias bastante larga, y el hecho de que este tipo combina los golpes extremadamente bien. Va al cuerpo, a la cabeza, y no se limita a la caza de cabezas. Lo combina todo. Va al cuerpo, al puñetazo, y luego también la patada.

Con él, su defensa contra derribos también es muy buena. Así que no estamos en una situación en la que podamos pensar que vamos a caer al suelo. No, tenemos que ver qué nos va a dar, y probablemente tendremos que obligarlo a darnos algo porque no sé si lo hará. Es realmente así de bueno.