Méndez advierte a Della Maddalena: «Makhachev es un animal diferente»

Javier Méndez dice que Jack Della Maddalena nunca se ha enfrentado a nadie como Islam Makhachev. Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) destronó a Belal Muhammad (24-4 MMA, 15-4 UFC) para proclamarse campeón de peso wélter en el evento principal del UFC 315 del sábado en el Bell Centre de Montreal. Fue retado por el campeón de peso ligero Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC), un desafío que aceptó con entusiasmo.

Della Maddalena impresionó con su habilidad para golpear a Muhammad de pie y mantener la pelea de pie la mayor parte del tiempo. Sin embargo, Méndez le advierte que no podrá imponer su juego a Makhachev.

«Islam es un animal completamente diferente al que Jack ha enfrentado. Si esa pelea se concreta, veremos una pelea espectacular y verán a Islam rendir a un nivel increíble. El peso no es excesivo para él, así que será un peso wélter bastante decente».

Méndez confía en las habilidades integrales de Makhachev. Admite que mantener la pelea de pie como lo hizo Muhammad quizá no sea la mejor estrategia, pero sabe que su alumno estrella no se desviará del plan de juego que le han dado.

«Dirigiríamos la pelea según su rendimiento, y él puede con todo. ¿Puede derribar a Jack? Por supuesto que puede. ¿Puede superar a Jack en golpes? Por supuesto que podría superarlo. Pero ¿es prudente intentar superarlo en golpes como creo que podemos? No lo sé, puede que no. Quizás sea mejor hacer lo que Belal debería haber hecho y lo que no hizo, y eso es algo que sé que Islam hará porque siempre nos ha escuchado«.