Mención de CM Punk a Hulk Hogan no fue prevista

CM Punk tiene la mira puesta en el próximo Royal Rumble, cuya participación ya ha confirmado y del que pretende irse con una victoria y conseguir un viaje directo a un combate titular en el evento principal de WrestleMania 41. En el reciente Monday Night RAW, fue entrevistado mientras estaba cerca del público, y declaró nuevamente sus intenciones de ganar, a la vez que lanzó un guiño a Hulk Hogan, a quien prometió eliminarlo si decidiera participar en el combate.

«Puedes poner a Hulk Hogan en el Royal Rumble, lanzaré su polvoriento trasero sobre la cuerda superior y mataré a la HulkaMania de una vez por todas«.

► Sin represalias hacia CM Punk por salirse del libreto

Algunos fanáticos asumieron que la línea era un ataque de Punk a Hogan y, al tratarse de algo que no estaba previsto, se especuló con el hecho de que podría causar algunos problemas (no sería la primera vez). Sin embargo, según Fightful Select, no ha habido ningún tipo de represalia hacia el «Second City Saint».

«Aquellos con los que hablamos afirmaron que la línea de Hulk Hogan de CM Punk no estaba en el guión, pero no hubo represalia y la gente se rió de eso tras bastidores.«

Por otro lado, Bully Ray abordó esta cuestión en Busted Open Radio, con la proyección de Punk eliminando a Hogan del Royal Rumble, añadiendo que esto conseguiría un gran revuelo de los fans y que podría generar algún tipo de historia entre ambos; no obstante, el «Hulkster» probablemente esté lejos de estar listo para el ring y esta situación podría trascender mayormente.