Dave Meltzer: «WWE cambió Evolution II por AEW»

Hace unas horas leíamos a Tony Khan hablando de la contraprogramación que durante todo el 2025 WWE ha hecho contra AEW:

“Bueno, creo que vamos a ofrecer un gran evento, y tenemos que concentrarnos en hacer el mejor espectáculo posible con los mejores luchadores del mundo. Así que eso es muy divertido. Tendremos un gran show el próximo sábado por la tarde, y estamos muy enfocados en lo que está haciendo AEW y en los fans de AEW, y creo que eso nos ha funcionado muy bien.”

► WWE vs. AEW

Han programado el especial Saturday Night’s Main Event para el mismo día (12 de julio) de AEW All In: Texas, así como el evento premium Evolution II para el día siguiente. Pero el fundador y presidente de la casa Élite no parece darle importancia.

En una nueva noticia relacionada con esta historia, Dave Meltzer indica lo siguiente en el Wrestling Observer Radio:

«El PPV Evolution II fue movido de su fecha original del 5 de julio en Mohegan Sun al 13 de julio, debido a que WWE quería competir con el fin de semana de AEW All In: Texas.»

¿Qué opinan de este movimiento de WWE contra AEW?

► Evolution II

El cartel del evento premium exclusivamente femenil luce así a falta de menos de una semana:

Campeonato Mundial Femenil : IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley

: (c) vs. Campeonato Femenil WWE : Tiffany Stratton (c) vs. Trish Stratus

: (c) vs. Campeonato Femenil NXT : Jacy Jayne (c) vs. Jordynne Grace

: (c) vs. Campeonato Femenil de Parejas WWE : Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (c) vs. Equipo de RAW vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Equipo de NXT

: y (c) vs. vs. y vs. Batalla real por una oportunidad titular : Participantes por confirmar

: Campeonato Femenil Intercontinental : Becky Lynch (c) vs. Bayley vs. Lyra Valkyria

: (c) vs. vs. No Holds Barred Match : Jade Cargill vs. Naomi