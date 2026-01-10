Gabe Kidd es uno de los luchadores más potentes de New Japan Pro Wrestling en la actualidad. Es un fijo de la promotora japonesa desde 2020. Pero nunca ha dejado de viajar por el mundo para ofrecer su arte. En el presente se le puede ver en AEW o Game Changer Wrestling en Estados Unidos, en el Consejo Mundial de Lucha Libre en México o en RevPro en el Reino Unido; en el propio país del sol naciente igualmente en Pro Wrestling NOAH.

Por su parte, Powerhouse Hobbs es integrante de All Elite Wrestling desde el mismo 2020. Esa es su casa en la lucha libre. No obstante, también se ha estado dejando ver por otros sitios; de hecho, las mismas NJPW y el CMLL lo han tenido en sus shows.

► «En WWE quieren a Gabe Kidd y Powerhouse Hobbs»

Kidd lleva mucho tiempo causando sensación y no pocas veces se ha hablado de la posibilidad de que se mude permanentemente a tierras estadounidenses, aunque nunca hemos tenido información apuntando a que fuera una opción real. Sin embargo, nuestro compañero Dave Meltzer informa de que en el mercado yanqui existe gran interés por el luchador de 28 años de Nottingham (Inglaterra):

“Hay mucho interés en Gabe Kidd en Estados Unidos. Gabe Kidd es otro al que (WWE) quiere, estoy seguro de que AEW también lo quiere, y estoy seguro de que New Japan lo quiere. He estado oyendo mucho sobre él porque probablemente el contrato de Gabe Kidd termina a final de mes —no lo sé al 100 %—, ya que la mayoría de los contratos de New Japan funcionan así. Con Kidd va a ser realmente interesante, porque creo que él ama de verdad a New Japan y New Japan lo convirtió en una estrella.”

Y en el mismo reporte, Meltzer menciona a Hobbs:

“Hay más en el asunto de Hobbs de lo que escribí (en la newsletter del Wrestling Observer). Sé que en la WWE lo quieren de verdad«.