Dave Meltzer exige a WWE que reconozca a Jim Ross

Jim Ross, miembro del Salón de la Fama de WWE y comentarista en AEW, está pasando por un nuevo mal momento por su salud. Hoy mismo va a ser operado de cáncer de colon.

Y el reputado periodista Dave Meltzer considera que WWE debería reconocer a «JR» con mesajes de cariño y apoyo como han estado haciendo en AEW, sin importar la mala relación entre compañías:

“Estoy muy firme en esto, porque todavía no lo han hecho. Pudieron haberlo hecho el viernes en SmackDown, pudieron haberlo hecho esta noche. Los comentaristas de WWE también deberían reconocer a Ross. Sé que hay un nivel increíble de tribalismo en esto y que hay una guerra de lucha libre ocurriendo. Pero esto está por encima de una guerra de lucha. Jim Ross es tan importante para los fans de WWE como lo es para los de AEW.

De hecho, él es más parte de la historia de WWE que de AEW, aunque trabaje ahora para AEW. Estuvo en WWE durante décadas. Y sentí que fue una gran falta de respeto que no lo mencionaran el viernes. Lo sentí de nuevo el sábado durante Saturday Night’s Main Event», expresa en Wrestling Observer Radio. «Esto no pasaría en ningún otro deporte. No se olviden de Jim Ross solo porque ahora esté del otro lado, cuando está pasando por una cirugía por cáncer y obviamente es una situación muy seria«.