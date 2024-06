¿Melissa Santos volverá? Brian Cage: «Eso creo»

El veterano luchador de AEW Brian Cage comenta sobre el posible regreso de Melissa Santos a la lucha libre profesional. Es más conocida como anunciadora pero también ha tenido combates, y justamente de eso habla «The Machine», con quien ocasionalmente ha formado equipo; ambos también son matrimonio. Ella se retiró en 2018.

► ¿Melissa Santos volverá?

«Eso creo», responde Cage en el pódcast Lightweights cuando se le preguntó si los fans les volverán a ver juntos en el ring. «Hicimos un par de combates independientes en Bar Wrestling, una promoción muy divertida. En su segundo combate, se rompió el ligamento cruzado anterior mientras entrenaba. Se recuperó muy rápido. Me encantaría verla hacer un combate más. Siempre se lo digo, pero dudo que lo haga.

«Le dije: ‘No querrás salir lesionada’. En mi mentalidad, si hiciera algo y me lesionara, querría superarlo. Si estuviera haciendo el tonto en una bici BMX y me lesionara, me diría: ‘Quiero saltar ahora para poder aterrizar’. Para superarlo. ‘Tienes que hacer al menos un combate más, vamos’. Me encantaría que entrara en …. Siempre he pensado que si hiciéramos algo parecido a lo de (Alberto) Del Río y su presentador [Jesús Rodríguez], la chica sexy que me anuncia, sería genial. Quizá esté un poco pasado de moda. Creo que haremos más cosas y sé que ella está deseando volver a hacer más cosas».

Podría ser interesante verlos colaborar como wrestler y valet en la casa Élite. Eso además podría ayudar al luchador a impulsarse individualmente. Nunca ha terminado de tener éxito en ese sentido en la compañía. Tampoco es que lo necesite, es bien sabido que él disfruta yendo y viniendo, luchando solo o en equipo.