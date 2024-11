Un contrato de leyendas en WWE es un tipo de acuerdo especial entre la compañía y un luchador o personalidad histórica que ha dejado una huella importante en la industria y cuya imagen y legado siguen siendo valiosos para la compañía. En él entran los derechos de imagen (por ejemplo, en la venta de mercancía), las apariciones especiales en programas de televisión, la realización de eventos públicos como firmas de autógrafos, con lo cual dicha figura (Ric Flair, Steve Austin…) reciben un montante económico.

Embed from Getty Images

► Melina, ¿bajo contrato con WWE?

¿Tiene la ex luchadora Melina uno con WWE? Por ello le preguntaron recientemente en MuscleManMalcolm haciendo referencia también a los informes que ocasionalmente han salido indicando eso mismo:

«No creas todo lo que ves en Internet, a menos que lo escuches de la boca de alguien. Todavía, hasta el día de hoy, hay muchos rumores sobre mí. Aún no son ciertos. Aún no son ciertos». Luego le preguntaron a la veterana si estaría abierta a firmar un acuerdo así con la que una vez fue su casa en la lucha libre y ella negó con la cabeza. Explicó que dependería de los términos, y enfatizó que valora mucho tener libertad. «Todo depende de lo que te quiten en tu vida. Claro, habrá más dinero y cosas así. Pero para mí no se trata del dinero. Se trata de poder ser libre para hacer lo que quiero con lo que fui bendecida en la lucha libre«.

Embed from Getty Images

Acerca de esa libertad hablaba recientemente Rob Van Dam:

«Creo que es un contrato flexible que tienen, y dependiendo de las circunstancias individuales de cada uno, podrías decir, ‘Oye, ya firmé con estos dos videojuegos,’ entonces creo que los excluyen o algo así. O si dices, ‘Quiero hacerlo, pero no quiero darles exclusividad para las figuras de acción porque ya tengo cinco otras compañías haciéndolo,’ entonces podrían decir, ‘Bueno, entonces no queremos firmarte.’ Pero también, tienen que pagarte, incluso si no estás bajo contrato. Si están vendiendo tu imagen, te lo deben de todas formas, pero no están obligados a hacer algo nuevo contigo mañana si no tienes un contrato de leyendas«.

Embed from Getty Images