Tanto como la falta de público que queda expuesta por la pandemia, en la lucha libre hay otros factores igual de importantes que, al ser removidos, terminan por empañar el producto final de la misma. Uno de ellos es la música de entrada, esa extensión del luchador que brinda la posibilidad de crear un entorno más espectacular. Esos primeros instantes en que los acordes resuenan sirven para identificar al individuo que saldrá a escena, complementará su ingreso al cuadrilátero y le dará color a su victoria al finalizar el combate.

La vasta mayoría compartirá en que no existe tal cosa que brinde más satisfactoria sensación en nuestro mundo como la música que anuncia un esperado regreso tras tanto tiempo fuera o la aparición de alguien inesperado en un momento clave. Así se crean algunos de los mejores momentos. Estos son los 7 mejores temas de entrada de AEW.

7- Lucha Bros ("Lucha Bros Theme Song")

Gangsta L hace un gran trabajo al ilustrar el alma de los Lucha Brothers en este rap de casi dos minutos de duración. Pentagon Jr. y Rey Fenix, uno de los mejores equipos del mundo, son perfectamente representados en una lírica que alterna el inglés con el español ("lucha bros, mexikings, cero miedo, leaders in the ring") pues siempre es importante resaltar el orgullo latino.

6- The Young Bucks ("Superkick Party")

El crescendo de guitarras que conduce hacia el clímax que anuncia una "superkick party" —frase que le da nombre al tema—puede que sea lo más estimulante de ésta. Una canción con la que los seguidores de los Young Bucks ya se están más que familiarizados, y que incluye además un "cameo" del célebre cántico de "the élite, the, the élite..." de su show de YouTube, Being the Elite.

5- MJF ("Better Than You")

Hay temas que simplemente no encajan con sus portadores en una realidad no muy difícil de notar. Bueno, con Maxwell Jacob Friedman sucede absolutamente lo contrario. Esa secuencia musical burlona parecería provenir de la esencia misma del rudo. Como anillo —de diamante, para quien lo capte—al dedo.

4- Darby Allin ("I Fell")

Como su personaje, este track interpretado por el artista Wicca Phase Springs Eternal es tranquilo y frío por momentos, pero no tardamos en reparar que es sólo un maquillaje de lo que está por venir: una gran intensidad. Personaje y tema van de la mano como Darby Allin y su skate.

3- Cody ("Kingdom")

Cody mandó a hacer un tema de entrada para él una vez se salió de WWE, y el resultado fue "Royalty", que fue escuchado por aficionados de innumerables promociones independientes, New Japan, Impact Wrestling, Ring of Honor y ahora AEW. Podría decirse que los fans le han tomado un singular aprecio, ya que no se hizo extraño que se los escuchara cantarla los miércoles por la noche en TNT.

2- Adam Page ("Ghost Town Triumph")

En "Ghost Town Triumph" podemos experimentar un choque de ambientaciones. Ésta arranca con el famoso fraseo de banjo que nos recuerda que el trabajo de Adam Page es hacer "cowboy s**", pero rápidamente hace la transición hacia una épica increíble. Escuchándolo, no es complicado imaginarse a "Hangman" como el protagonista de un western.

1- Chris Jericho ("Judas")

Con "Judas", la banda de heavy metal de Chris Jericho, Fozzy, alcanzó su mayor hit. Un tema que a esta altura es tan sinónimo suyo o quizá hasta más que "Break the Walls Down". De todas, es por lejos la canción más compleja musicalmente, pegadiza y completa del menú de All Elite Wrestling, y no es mucho misterio más que una perfecta combinación de riffs, melodías y (especialmente) estribillos jugosos.