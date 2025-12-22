Lo mejor de TNA en 2025 para Santino Marella

«El Milagro de Milán» Santino Marella repasa el 2025 que han tenido TNA, WWE y él mismo, señala a dos futuras estrellas para 2026 y mucho más.

► En palabras de Santino Marella

Estado tras el puñetazo de Channing «Stacks» Lorenzo

«No, no estoy lesionado. Me dejó un poco aturdido, pero nada grave. Eso sí, tengo que aclarar algo: todavía no es mi yerno, están prometidos, no casados. Aunque todo el mundo lo llame así. Hemos hablado del tema. Ha mostrado arrepentimiento, fue algo del momento… pero obviamente no estoy contento con lo que pasó. Ahora mismo esa es la situación.»

Relación TNA – WWE y NXT

«Desde las oficinas, la relación entre TNA, WWE y NXT es excelente. Los vestuarios se respetan muchísimo. Hay algún elemento negativo por ahí, una mala influencia. Yo también pensé que era Robert Stone, pero ahora ya no estoy tan seguro. Cuando lleguemos al fondo del asunto, creo que todo volverá a encajar.»

Títulos de TNA en manos de talentos de NXT

«Cada vez que uno de nuestros títulos va a manos de alguien de NXT, lo que hace es elevar al vestuario de TNA. Nuestros luchadores ya son hambrientos, pero esto los vuelve más disciplinados, más centrados y más peligrosos. Siempre que un título se ha ido, lo hemos recuperado… y hemos salido mejores por ello.»

Llegada de TNA iMPACT a AMC

«Personalmente no quiero cambiar nada. Lo que nos ha traído hasta aquí es lo que tenemos que conservar. Estamos emocionados, no nerviosos. Mucha gente nos va a ver por primera vez y podrá decidir si le gustamos o no. Tenemos un gran historial gustando tanto a fans del wrestling como a gente que ni siquiera ve wrestling habitualmente. Nuestros vestuarios están llenos de talento, hombres y mujeres inteligentes, fuertes y comprometidos con sus comunidades. No es algo completamente nuevo para nosotros: los PPV siempre han sido en directo. Hacerlo cada semana sería enorme: más viajes, más presión, más logística… pero también muy emocionante. En directo no puedes fallar. No hay segundas tomas. Esa presión no asusta a este vestuario, les motiva. Son atletas hambrientos que rinden mejor bajo presión.»

Reacción del público de NXT y TNA

«Volver a NXT se siente como estar en casa, claro que sí. Pero salir a un escenario de TNA me provoca exactamente lo mismo. Los fans del wrestling se solapan mucho. No todo el mundo puede ver todo, pero siguen muchas cosas por redes. El cariño que recibo en TNA viene de una relación que lleva mucho más de tres años.»

Lo mejor de 2025

«Ver a Joe Hendry en WrestleMania fue increíble. Salté del asiento. Leon Slater es un luchador increíble, pero aún mejor persona. Estar en el ring cuando firmaron los Hardys y los Dudley Boyz fue como un niño en una tienda de caramelos. Romper récords de asistencia y luego volver a romperlos ha sido increíble. Poder hacer equipo con mi hija este año fue algo muy especial. Ha sido un año histórico. No quiero que termine.»

Logro personal fuera del wrestling

«En 2025 gané un campeonato mundial de jiu-jitsu. Después de lesiones, fusiones de cuello y todo lo que he pasado, volver a ese nivel y ganar fue enorme para mí.»

Quién tendrá un 2026 explosivo en TNA

«Leon Slater. Ya tuvo un gran año, pero creo que todavía va a explotar más. Y Xia Brookside. Está preparada para tener un año increíble.»

“Name Game”

JDC: «Un veterano. Se está retirando, así que eso lo dice todo». Masha Slamovich: «Una incorporación fantástica». The Good Hands: «Buenos chicos. Muy buenos chicos». Aisha Edwards: «Es el corazón y el alma del vestuario femenino». Tom Hannifan: «Es el pegamento que mantiene todo unido. Es extremadamente profesional, le da al producto un aspecto pulido y de primera división. Alguien se equivocó mucho al dejarle marchar. Nosotros estamos encantados de tenerlo.»