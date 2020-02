Dejando a un lado su trabajo en WWE Backstage, el rol actual de Paige en WWE es de embajadora. No hace mucho la ex luchadora estuvo en su país natal representando a la empresa de lucha libre. Está contenta, le gusta lo que está haciendo, pero también querría tener otros papeles. De hecho, tiene uno favorito si le dieran la oportunidad. Pero de momento no se sabe nada acerca de que pueda conseguirlo en el futuro próximo.

Obviamente no hablamos de volver a ser luchadora, eso no está entre las opciones ahora mismo; pero hablamos de ello ahora para recordar su rivalidad con AJ Lee. Esto lo hicimos hace poco cuando esta echó la vista atrás para contar un suceso ocurrido antes de un gran combate que tuvieron y que pudo haberlo cancelado; asegurando que la británica la cuidó de la mejor de las formas para que todo fuera a la perfección.

► ¿Quién es la mejor superestrella de WWE al micrófono?

Recordamos la historia entre ambas porque recientemente Paige nombró a Lee como la mejor de siempre con el micrófono en la mano. Lo hizo durante una reciente entrevista con Gary Cassidy para Sportskeeda. Pero ese no es el único elogio que tiene para ella.

«AJ Lee fue la primera que hizo que todo el mundo se diera cuenta de que la división de mujeres también era capaz de tomar el micrófono para hacer una promo. En mi opinión ella ha sido la mejor de siempre con un micrófono«.

Es difícil decir quien ha sido el mejor de la historia de WWE haciendo promos pero si hablamos de Lee no podemos evitar recordar este momento:

Y tampoco podemos evitar mencionar a la británica como alguien que también tiene talento para el micrófono. Y podría hacer uso de dicho talento si tuviera la oportunidad de ser Gerente General o representante, o comentarista. Pero de momento sigue siendo embajadora