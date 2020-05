Ric Flair ha hablado en una reciente entrevista concedida a WrestlingInc acerca de la mejor rival de Charlotte Flair a lo largo de todos estos años y no es fácil responder. Teniendo en cuenta que Charlotte Flair lo ha ganado todo y que ha tenido rivalidades con prácticamente todas las mujeres de Raw, SmackDown y ahora NXT, Ric Flair se aventura y se basa en la química para hablar de la mejor rival de Charlotte Flair desde que debutara en WWE como atleta profesional.

► La mejor rival de Charlotte Flair para Ric Flair fue...

Ric Flair siempre ha defendido a su hija y ha dejado bien claro que ella es "la más grande", pero en este caso ha sido preguntado acerca de ¿Quién es la mejor rival de "la más grande"? ¿Quién es la mejor rival de Charlotte Flair? "The Nature Boy" respondía así:

"El único enemigo que podría tener en el negocio es su propia grandeza porque desde el mismo día en que debutó, y esto no es solo mi opinión, estuvo ella junto Sasha Banks y Paige. Pero no solo es el hecho de que haya estado en lo más alto desde el principio, sino también de que prácticamente todos los años ha tenido el mejor combate.

"Ya fuera con Asuka en WrestleMania o con Sasha Banks en Hell in a Cell o con Bayley o en NXT...la cuestión no es si el combate será bueno o no sino si será el mejor combate de la noche. El otro día estuve hablando con Snoop Dogg y tengo que decirte que ambos estuvimos de acuerdo en que la mejor rival de Charlotte Flair ha sido Sasha Banks.

"Cuando veo a Sasha le llamo Ricky Steamboat porque me recuerda a la rivalidad que él y yo tuvimos en el pasado. Ellas tienen esa increíble química que rara vez se da entre dos talentos. La única cuestión es saber quién va a ser la ruda del combate porque tanto a Charlotte como a Sasha les encanta ese papel. Sea quien sea sabemos que van a tocar una música bellísima y van a tener un gran combate. Podría ver un combate entre ambas de 30 ó 40 minutos y que se me pasara en un suspiro.

"Después de Sasha, Charlotte tiene a otras 3 ó 4 Superestrellas que hacen con ella lo que Dusty Rhodes, Sting o Harley Race hicieron conmigo. Lo que trato de hacerle ver es que siempre tiene que medirse con la grandeza, cada noche que se suba al ring y aferrarse a esa idea y relanzarse y ella me dice: 'Voy a salir ahí y a tener el mejor combate de todos'.

En la actualidad, Charlotte Flair es la campeona NXT y defenderá su campeonato en una triple amenaza dentro de NXT Takeover: In Your House, el próximo domingo 7 de junio en exclusiva en WWE Network. Esta quizás sea la lucha más peligrosa que haya tenido la campeona desde que se hiciera con el campeonato en WrestleMania 36 tras vencer a Rhea Ripley y en la que se rumorea que podría perder el campeonato de la marca oro y negra de WWE. Ésta rivalidad también fue comentada por Ric Flair quien dijo:

"Creo que es tan increíblemente buena y que se ha convertido en una maestra de lo que hace hasta el punto de coincidir con Rhea Ripley, que es también una gran atleta, y tener el mejor combate de WrestleMania.

"Además, hay que tener en cuenta que no ha tenido prácticamente ninguna lesión en los seis años que lleva en el elenco principal. Lo primero es darle las gracias a Dios por la buena salud; lo segundo es que se levanta cada día con las ganas de ser la mejor y se lo cuestiona y me llama y me pregunta y me vuelve loco. Yo no sé si tengo todas las respuestas.

"Creo que su peor enemigo, ahora que no está Becky Lynch, su propia grandeza y queda saber si estará preparada para luchar contra esos fantasmas de todas las maneras posibles".