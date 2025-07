El mejor año financiero de Steve Austin en WWE

Stone Cold Steve Austin es uno de los luchadores más exitosos en todos los sentidos que ha visto nunca la WWE. Tanto que en ninguno de ellos se entendería el presente de la empresa sin él. De hecho, aunque quizá esto sea una exageración, es posible que ni siquiera existiera. Hasta ese punto «La Serpiente de Cascabel» ha sido esencial. Y lo sigue siendo pues es uno de los que más vende aún hoy en día.

Y de ventas continuamos hablando, pero también de cuando realmente el ahora veterano retirado estaba en su prime, como suele decirse ahora, para conocer algunos detalles del dinero que ganaba y cuál fue su mejor año financiero. Esto según Jim Ross, quien entonces era también una figura clave en la compañía tanto desde la mesa de comentarios como en relaciones con el talento.

«Austin ganaba el 5% del ingreso neto bruto. Eso significa el neto después de impuestos. Así que si la recaudación de un show era de $100,000, eso le daba cinco mil. Es una cuenta bastante simple. Algunos luchadores estaban contentos con eso, y otros no. Pero, sinceramente, como he dicho muchas veces, todo se trata de comunicarse de forma justa y directa para resolver cualquier problema si lo hay.

Pero hoy en día, parece que los talentos están más acostumbrados a este dinero discrecional. Entienden, en cierta medida, la fórmula que se utiliza. Hay que tener algún tipo de fórmula. Y como dije, Austin ganaba el 5% del ingreso neto bruto como regla general, a veces más. Así que funcionó bastante bien en mi experiencia, aunque hace mucho que no hago ese trabajo.

1999 sería una buena suposición fundamentada , no hay duda de eso. Pero no sé con exactitud todos los detalles. Ganó tanto dinero, y lo que ganaba en los eventos en vivo al menos igualaba —si no superaba— lo que ganaba en mercancía.

Pero 1999 es un buen punto de partida.”