En la conferencia de medios que WWE concedió antes de NXT Vengeance Day 2023, Shawn Michaels fue preguntado por la situación de Meiko Satomura e Ilja Dragunov, ausentes de la programación desde el otoño.

Et voilà, ayer, durante el primer episodio televisivo de NXT tras Vengeance Day, WWE confirmó el regreso de Satomura y Dragunov. Si bien el ruso hizo acto de presencia para buscar vendetta contra JD McDonagh, la nipona no apareció en persona, sino que fue mencionada por Roxanne Perez.

Luego de perder el Campeonato Femenil de Parejas NXT ante Fallon Henley y Kiana James en Vengeance Day, Kayden Carter y Katana Chance quieren desquitarse con Perez. Así que esta hizo una llamada a la última Campeona NXT UK para formar dupla. El próximo martes, pues, Perez y Satomura lucharán contra Carter y Chance.

“Curiosamente”, la más reciente implicación competitiva de Satomura fue un mano a mano con Perez, durante el capítulo de NXT del 6 de septiembre, donde “The Final Boss” salió vencedora.

La siguiente entrega semanal de NXT, el martes que viene, 14 de febrero, presenta por ahora el siguiente menú.

You DO NOT want to miss this Tag Team Match NEXT WEEK on #WWENXT 👊 pic.twitter.com/pWO0EaoVnS