Meiko Satomura estará en NXT Roadblock

El sobrenombre de «The Final Boss» se atribuye últimamente a The Rock, pero los conocedores sabemos que tal apodo pertenece por derecho propio a otra figura adscrita a WWE: Meiko Satomura.

Como venimos informando en SUPERLUCHAS, Satomura está trazando un tour de despedida por el mundo antes de colgar definitivamente las botas el 29 de abril bajo los focos de su promotora, Sendai Girls. Y ahora sabemos que antes de dicho canto de cisne, podría tener una última aparición en forma de competidora bajo los focos de WWE.

Según publica Fightful, Satomura estará en New York para formar parte de NXT RoadBlock este próximo martes, sin concretar su rol. «Mei-chan» disputó su más reciente encuentro en la marca dorada durante la edición de Roadblock de 2023, donde intentó sin éxito conquistar el Campeonato Femenil NXT que entonces portaba Roxanne Perez.

WWE presenta dentro de dos días, desde The Theater en el Madison Square Garden de la ciudad de New York (New York, EEUU), nueva edición de NXT Roadblock a modo de episodio televisivo especial. Seguidamente su menú luchístico.

You never know who you’ll see at the WWE PC! 👀 📸 #WWENXT pic.twitter.com/K8PpwBummE