Meiko Satomura anuncia que colgará las botas la próxima primavera

Ayer, Tokyo Sports informó en primicia del presumible retiro de los rings de Meiko Satomura de cara a abril de 2025, previendo un anuncio formal inminente por parte de la veterana gladiadora.

Y sin mayor demora, tal anuncio se ha dado hoy, durante una rueda de prensa realizada en Japón. Satomura confirmó que su último combate tendrá lugar el próximo abril, coincidiendo con 30 años de carrera competitiva, si bien no ofreció detalles sobre la fecha concreta del encuentro, su escenario y su rival o rivales.

Asimismo, seguidamente Satomura informó que en septiembre disputará varios combates en su propia promotora, Sendai Girls’ Pro Wrestling, y dijo no descartar dejarse ver por otras empresas. Fue entonces cuando Emi Sakura, vinculada a AEW, hizo acto de presencia para mostrar su deseo de enfrentarla antes de que la ex Campeona NXT UK cuelgue las botas.

No resulta casual pues que precisamente ahora, Meiko Satomura haya vuelto a la acción tras casi medio año inactiva, con dos implicaciones competitivas este fin de semana en los house shows celebrados por WWE sobre su tierra natal.

En ambos, junto a Bayley, Bianca Belair y Jade Cargill, Satomura venció a Damage CTRL y Tiffany Stratton. Y en las postrimerías del más reciente, «The Final Boss» retó a Bayley a una lucha con el Campeonato WWE sobre la mesa, y la monarca aceptó, expresando el honor de enfrentarla (por primera vez). Duelo que tendrá lugar hoy desde el Ryōgoku Kokugikan de Tokyo, última fecha de la gira nipona de WWE y quizás la última oportunidad titular de Satomura bajo los focos del gigante estadounidense.

